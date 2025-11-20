La batalla legal de Christian Nodal contra Universal Music sigue abierta

Luego de que Christian Nodal declarara ante la prensa que había sido exonerado de las acciones penales que enfrenta con Universal Music, la Fiscalía General de la República de México (FGR) lo desmintió. En un comunicado oficial, la institución aclaró que el caso continúa abierto y que la sentencia definitiva se conocerá en las próximas audiencias.

#FGRInforma | La Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. 1/3 pic.twitter.com/SK80rVkbu7 — FGR México (@FGRMexico) November 19, 2025

El comunicado de la FGR

La Fiscalía explicó que la denuncia de la disquera se centra en la acusación hacia “Christian N” y su familia, quienes habrían cedido los derechos de autor de ciertas obras y ahora se autoproclaman propietarios. Además, precisaron que la “verdadera” decisión del Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México fue iniciar un nuevo juicio de carácter civil, por lo que “es necesario esperar el resultado de este juicio para que proceda, o no, la acción penal”.

El documento añade que “el procedimiento sigue abierto, en espera de dicho resultado, y tanto Christian ‘N’ como los denunciantes pueden presentar ante la FGR las pruebas que consideren pertinentes”. La resolución de la jueza se dará a conocer próximamente.

Las palabras de Christian Nodal

Tras la audiencia, Nodal ofreció declaraciones a los medios: “Siempre he creído en la justicia, soy un fiel creyente de que los hechos hablan más que las palabras. Hoy de nuevo estoy aquí con mi señora madre y mi señor padre, durante una jornada muy larga que ustedes vivieron también, valió la pena, satisfactoriamente no estoy vinculado”.

El intérprete agradeció a la prensa por acompañarlo durante los dos días de juicio y reconoció que la situación lo dejó “exhausto”. Por su parte, su padre, Jaime González, expresó: “Estoy feliz porque se hizo justicia, muy feliz. Ahora sí podemos cantarlo, con todo el respeto del mundo. Se trabajó muy duro”.

El apoyo de Ángela Aguilar

Aunque Ángela Aguilar, esposa de Nodal, no se ha pronunciado públicamente, fuentes cercanas aseguran que ha estado apoyándolo en todo momento.

El influencer Kunno, amigo de la cantante, comentó: “Gracias a Dios, gracias a Dios, todo salió bien para Nodal. Estuve hablando con Angie, porque es una situación que a nadie le resulta agradable. Qué bueno que todo se resolvió. Al final de cuentas, lo único que podemos hacer de mi parte es hacerlos reír, divertirnos y relajarnos”.

El mismo agregó: “Es un proceso muy pesado y la gente debe entender que, aunque sea algo mediático, también hay que darles su espacio a él y a su familia, porque es una situación difícil para todos”.