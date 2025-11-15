Ángela Aguilar y Christian Nodal derrocharon amor en los Latin Grammy

Durante la noche de los Latin Grammy 2025, una de las parejas más mencionadas fue sin duda la de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Casados desde 2024, los cantantes llegaron juntos a la ceremonia realizada en Las Vegas, Nevada, convirtiéndose en el centro de atención tanto en la alfombra roja como durante la premiación.

Ángela Aguilar sin presión en la gala

La hija de Pepe Aguilar confesó que en esta ocasión no sentía nervios, pues su papel era acompañar y apoyar tanto a su esposo como a su padre. Desde el inicio del evento, Ángela y Christian compartieron miradas cómplices y gestos de cariño, mostrando que atraviesan una etapa sólida en su relación.

A lo largo de la ceremonia, la pareja permaneció inseparable. Incluso cuando Christian se dirigió al backstage, Ángela estuvo a su lado, acompañada por su madre Aneliz Álvarez y su hermano Leonardo Aguilar.

La pareja deslumbra en la alfombra roja

El look de Ángela Aguilar fue uno de los más comentados de la noche. La intérprete de “La Llorona” eligió un vestido largo en tono amarillo ámbar, con doble cola, escote halter y un corte estratégico en el abdomen. Además, dejó atrás su característico cabello corto y optó por una melena larga que complementó su estilo.

Por su parte, Christian Nodal sorprendió con tres cambios de vestuario: un traje gris para la alfombra roja, un atuendo de piel para su presentación en el escenario y finalmente un traje negro con el que recibió su premio. Aunque muy enamorados, ambos decidieron marcar contraste en sus atuendos, mostrando estilos personalizados sin necesidad de coordinar sus conjuntos.

El premio de Nodal y la polémica en su discurso

Nodal se llevó el galardón por el Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por “¿Quién + Como Yo?”. Al subir al escenario, agradeció a su familia, amigos, equipo de trabajo y a Sony Music, además de dedicar unas palabras a su natal Caborca, Sonora: “Muchísimas gracias de todo corazón… ¡Arriba Caborca, Sonora! ¡Arriba la raza latina!”.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de menciones a Ángela Aguilar y a la familia Aguilar en su discurso, pese a que todos lo acompañaron durante la noche. En cuestión de minutos, las palabras de Nodal se convirtieron en tendencia en redes sociales, donde los internautas se preguntaron por qué no incluyó a su esposa en los agradecimientos.