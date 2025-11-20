inklusion logo Sitio accesible
¡El show debe continuar! Tras su larga audiencia de casi 17 horas, Christian Nodal conquistó Querétaro

A pesar de haber enfrentado una audiencia de casi 17 horas, Christian Nodal se presentó en Querétaro, donde el cantautor se presentó en buena forma sin hacer mención de la situación que lo habría mantenido en vela la noche previa.

