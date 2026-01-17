En el 2026: las canciones que aún sigue sonando del 2016

Resulta difícil de procesar, pero el 2016 ocurrió hace exactamente diez años. En aquel entonces, la música latina estaba a punto de romper el cascarón del "mercado nostálgico" para convertirse en la norma de la radio global. Antes de que el fenómeno de "Despacito" lo cambiara todo en 2017, el 2016 ya estaba cocinando a fuego lento a los iconos que hoy, en este 2026, son leyendas vivientes.

¿Qué hacía Bad Bunny en el 2016?

Si hay un nombre que define esta década es Bad Bunny . En 2016, Benito Martínez era un fenómeno emergente que hacía ruido en SoundCloud con temas como "Diles". Pero fue el lanzamiento de "Soy Peor" a finales de ese año lo que alteró el ADN del trap latino.

Hoy, diez años después, la expectativa no podría ser mayor: Bad Bunny se prepara para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX este 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium.

¿Cuáles fueron los himnos que definieron el 2016?

El 2016 no solo fue trap; fue el año en que el pop y lo urbano se fusionaron de manera irreversible. Canciones como "Reggaetón Lento (Bailemos)" de CNCO demostraron que el género tenía un alcance masivo y juvenil, mientras que "Safari" de J Balvin junto a Pharrell Williams marcaba la entrada oficial de los grandes productores estadounidenses al mundo del reguetón.

Pero no todo fue fiesta. El regional mexicano también vivía un momento de transición profunda. Mientras se lloraba la partida de Ariel Camacho, su legado impulsaba a una nueva generación que eventualmente daría paso a los corridos tumbados. Temas de la Banda MS como "Me Vas a Extrañar" se convirtieron en himnos de despecho que, una década después, siguen siendo obligatorios en cualquier reunión.

Temas que aún resuenan en 2026

Danny Ocean – “Me Rehúso”: El himno de la diáspora venezolana que se convirtió en un éxito mundial.

Shakira ft. Maluma – “Chantaje”: La química que definió el estándar de las colaboraciones urbanas.

Ricky Martin ft. Maluma – “Vente Pa' Ca”: El tema que no puede faltar en ningún verano.

Nicky Jam – “Hasta El Amanecer”: La consolidación del reguetón romántico.

C. Tangana & Rosalía – “Antes De Morirme”: El inicio del fenómeno español que conquistaría el mundo.

Bomba Estéreo – “To My Love (Tainy Remix)”: La prueba de que un buen remix puede darle vida eterna a una canción.

Deorro ft. Elvis Crespo – “Bailar”: El puente perfecto entre el EDM y el merengue.