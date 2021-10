Laura León confesó cómo conoció a su misterioso novio.

Laura León está muy feliz en su relación con su misterioso galán.

Laura León refrenda en exclusiva para Ventaneando estar nuevamente enamorada de un misterioso hombre californiano al que conoció gracias a unas amigas.

Estoy maravillosamente bien; estoy contenta, plena, agradecida con la vida y con Dios. Soy una mujer feliz gracias a Dios

Ese hombre que tú ves ahí y aparenta ser divino… Es un hombre muy lindo, no vive aquí, vive en San Diego; es un hombre espléndido, simpático y me hace sentir feliz

La Tesorito agradece la compañía de un buen hombre como su actual amor.

No es tanto por los regalos, más bien por la compañía. Estamos juntos, nos caemos muy bien y estamos a gusto. Nos vemos cuando podemos, pero no lo forzamos mucho

Es un hombre muy simpático, agradable, culto, lindo y una bellísima persona. Me siento muy feliz porque nos vamos a cenar y al teatro; pasamos unos ratos muy a gusto y padres

Laura León reveló cómo conoció a su nuevo novio

La querida intérprete de Suavecito confesó que conoció a su nueva pareja sentimental gracias a algunas amigas en común.

Nos conocimos circunstancialmente. Estaba con unas amigas y de repente él llegó a saludarlas; se sentó, estuvimos platicando y nos caímos muy bien, así se dio el primer flechazo

Es importante tener una parte del corazón con ilusión. Él es empresario

Laura también reveló que su romance con el italiano, aquel amor que tanta fama cobró por su frase de “lo vi, me gustó, me lo probé y me lo compré”, fue un amor efímero.

Pasó lo que les platiqué porque de repente lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó y me lo compré. Así fue nada más, una noche de copas y una noche loca

Laura León prepara una gran sorpresa para el domingo 31 de octubre, sorpresa que se dará a conocer el 18 de este mes.

