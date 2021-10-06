Diego Boneta revela los detalles del final de Luis Miguel, la serie.

Diego Boneta habló del reto que fue representar a Luis Miguel adulto.

Diego Boneta platicó en exclusiva con Ventaneando, sobre el cierre de la última temporada de Luis Miguel, la serie.

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Viene ya el cierre, ya la última. Después de cuatro años y medio de estar en esto, creo que es un muy buen cierre. Esta temporada viene como la más arriesgada, la más fuerte, como que dijimos ‘si con esta nos vamos, vamos a poner todas las carnes al asador’

El joven actor reveló la razón por la que se le complicó más su papel en la última etapa de la vida del cantante.

Por el maquillaje, pero sobre todo por la creación de salir del Luis Miguel de la edad que lo conocí, casi los 50 años, yo tengo 30. El salir con esos 20 años que pesan como 40 años... eran dos personajes totalmente diferentes. El contraste fue completamente distinto; de hecho primero grabamos todo, primero filmamos todo lo de Luis Miguel joven y después hubo una pausa, tuve que subir de peso, me rasuraron entradas, fue toda una transformación para el personaje del presente

Sobre las demandas que ha enfrentado la serie, Diego Boneta responde como productor y parte fundamental de la producción.

Si yo fuera el productor con la palabra final, hay muchas cosas de la serie que serían diferentes, soy parte del equipo, pero no soy la única persona, claro que es difícil, pero no quiere decir que sea yo el que toma todas las decisiones. Te lo juro que si fuera yo el que toma todas las decisiones, habrían cosas distintas

Lo que te puedo decir, es que nunca fue en plan mal rollo, de querer meternos con la vida de nadie. Al final, esto es lo contó Luis Miguel, es su historia, no quiere decir que sea la única verdad y conforme más te acercas al presente, se va volviendo más complicado

Muchas de estas cosas, son cosas que ya se sabían, son cosas públicas; es imposible complacer a todo el mundo, no hacemos esto para complacer a todo el mundo, hacemos esto por la pasión que tenemos

La polémica con Martín Bello

Diego Boneta expresó sus sentimientos sobre las declaraciones que ha hecho su colega, Martín Bello.

Es algo que me da tristeza, los que estaban presentes cuando filmamos la escena se dieron cuenta de todo, créeme que soy una persona demasiado cuidadosa cuando se trata de stones

He hecho muchísimas películas que requieren de eso, el cuidado de la producción, específicamente para esa escena fue muy alto y yo recuerdo que Martín no se quiso poner protecciones, fue una sorpresa para mí. Se nos hizo raro a todos, porque de hecho el día de la escena yo le dije ‘ponte rodilleras, ponte coderas, ponte protección de espalda’ y él me dijo ‘no, no, es que no quiero’

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