Andrea Legarreta reacciona al romance de Erik Rubín y María Conchita Alonso.

María Conchita Alonso confirma haber estado fugazmente con Erik Rubín.

No solo Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y hasta Salma Hayek forman parte del historial amoroso de Erik Rubín, sino también la venezolana María Conchita Alonso, quien en una entrevista aseguró que años atrás vivió un romance con el cantante.

Pero, ¿qué opina Andrea Legarreta al respecto?

Pues es que imagínate, Erik tiene 50 años y muchas cosas han pasado por su vida. Es muy afortunado porque María Conchita es una mujer que hasta la fecha sigue provocando incendios; es sensual, encantadora y todo mundo está enamorado de ella

Sí supe que hubo una especie de romance, no sé si fue una noche de copas, pero hasta las mujeres somos fans de María Conchita; es una mujer bella y encantadora

Y así reaccionó Andrea Legarreta al preguntarle sobre el gusto que Erik tiene por las mujeres mayores. Recordemos que la misma conductora es un poco mayor que él.

Yo creo que a los hombres les gustan las mujeres bellas sin importar la edad, eso fue lo que sucedió. A veces satanizan a las mujeres u hombres mayores, pero al final cuando alguien te gusta, no importa la edad

Yo no me ofendo o me siento mal, al contrario, María Conchita es una mujer impresionante, donde pisaba se estremecía el mundo. Imagínate para Erick como chavo encontrarse con ese mujerón, ¿cómo va a decir que no? Qué bonito de él, es un buen hombre y era un coquetazo

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María Conchita Alonso habla de su romance con Erik Rubín

María Conchita Alonso rompe el silencio después de casi tres décadas de haber sostenido una relación con Erik Rubín.

Pues nada, Erik fue alguien muy lindo que pasó por mi vida y ya. No estábamos enamorados, solo me gustó mucho, pero para enamorarse una tiene que conocer bien a la persona, salir mucho tiempo y compartir momentos

Nunca fue novio mío ni nada, ¿para qué hablar? La pasamos bien. La edad no afecta y el número no tiene nada que ver, para mí tiene que ver con la mente, el espíritu y el corazón. Hay jóvenes de 20 años que se comportan como de 50 y hay hombres de 50 que se comportan de 20. Erik era muy maduro, pero nunca hubo una relación en realidad

La cantante asegura que Erik Rubín le dejó mejores recuerdos que Julio Iglesias.

Con Erik compartí más cuando estaba haciendo mi programa. Es un tipo muy tierno, talentoso y honesto. Es un hombre que encontró lo que quería: estabilidad. Él se enamoró de Andrea Legarreta porque andaba buscando una persona como ella para formar un hogar, tener hijos, ser fiel y me parece muy bien

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