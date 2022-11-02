Laura Zapata aplaude a Verónica Castro por demanda ante difamaciones.

Verónica Castro ha sido blanco de difamaciones, por ello, Laura Zapata aplaudió que ‘La Vero’ haya tomado cartas en el asunto y demandara a quienes la han señalado de acosar a menores de edad en redes sociales.

“Le aplaudo a mi querida Verónica, qué bueno y ya salió la gente mayor a decir que si demanda ella tiene muchas cosas que decir. Yo le quiero decir a mi querida Verónica Castro que digan de ti misa, ya no pueden decir más de lo que han dicho, pero tú demanda y llega a las últimas consecuencias”, sentenció.

“La quiero, la apoyo definitivamente. Yo creo que ella tiene que resolver pues toda esta cosa tan sucia en la que la han querido inmiscuir”, añadió.

¿Ya está planeando sus vacaciones? En otra parte de la entrevista, Laura Zapata reveló que ya está planeando sus merecidas vacaciones. “Me reuniré con mis hijos o me iré por ahí a pasear con algunos libros, tomaré un crucero, iré tal vez a perseguir auroras boreales”.

Cuando le preguntaron si se irá sola o acompañada, la actriz declaró entre risas que sola, pero no sabe lo que podrá recoger en el camino.

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Laura Zapata participará el 6 de diciembre en el festejo de los 50 años de la OTI y al día siguiente será la actriz invitada en el monólogo experimental “Conejo blanco, conejo rojo” en La Teatrería.

Laura Zapata siente la presencia de su abuela

En el Día de Muertos es inevitable que los sentimientos estén a flor de piel tras recordar a nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo, así nos lo demuestra Laura Zapata, quien reveló en exclusiva para Ventaneando que siente la presencia de su abuela Eva Mange, quien murió hace algunos meses.

Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, falleció el pasado 24 de junio a sus 104 años después de varias complicaciones de salud. “Ya voló mi amada abuela. Eva buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida”, publicó en aquel entonces Laura Zapata.

Zapata dijo sentir la presencia de su abuela. “Oigo ruidos por todos lados de mi casa. Está bien, aquí la tengo y le digo buenos días abuelita, buenas tardes, buenas noches y de repente vengo y le cuento ‘oye, fíjate que me ofrecieron esto, ¿qué haré?, dame una señal’”, declaró.

“Entendí esto que me decían siempre, las personas se mueren cuando las olvidas y yo constantemente menciono a mi abuela porque tengo muchísimas cosas. Hice ayer calabaza en tacha que mi abuela me la enseñó para poner en la ofrenda y bueno todas mis flores y todas las veladoras y todo mi cariño y todo mi amor para mi abuela”, añadió la actriz.