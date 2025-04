Laura Zapata destroza a Thalía y celebra su pleito con Camila Sodi

Un nuevo conflicto se avecina en una de las familias más importantes y reconocidas de México dentro del apartado actoral. Y es que, a raíz del triste fallecimiento de Ernestina Sodi, su círculo más cercano no deja de tener rencillas y la más llamativa de estas es aquella que relaciona a Thalía con Camila Sodi, hecho que Laura Zapata celebra por completo tras la mala relación que tiene con la cantante.

Para nadie es un secreto que la relación entre Laura Zapata y Thalía no es para nada positiva; de hecho, la actriz ha dejado entrever el poco interés que tiene sobre la vida de su hermana, situación que no se pudo arreglar ni siquiera con la triste partida de Ernestina Sodi. Ahora, ha reaccionado al supuesto conflicto que existe entre la también actriz y su sobrina, Camila Sodi.

Así reaccionó Laura Zapata al conflicto entre Thalía y Camila Sodi

Durante una charla con Venga La Alegría, Laura Zapata no solo no mostró preocupación por el reciente conflicto entre Thalía y Camila Sodi, sino que celebró este problema. En este punto vale decir que Ernestina Sodi perdió la vida el pasado 9 de noviembre del 2024; sin embargo, ni siquiera esto fue suficiente para que se concretara una unión entre el resto de su familia.

“NPI, ya sabes lo que es NPI, no tengo ni la menor idea. Qué bueno que ya se están peleando entre ellas para que vean que no nada más soy yo. (...) Yo soy de una sola palabra, tienes que estar en donde te valoren, donde te quieren, donde te respetan y donde sacan lo mejor de ti. Yo tengo familia paterna y no sabes lo feliz que me hace estar con ellos”, mencionó Laura Zapata.

Laura Zapata opina sobre los rumores de un distanciamiento entre Camila Sodi y Thalía.👀💔#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/M3qigFcdJa — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 23, 2025

¿Cómo empezó el conflicto entre Thalía y Camila Sodi?

Para poner un poco de contexto, vale decir que el distanciamiento entre Thalía y Camila Sodi llegó días después del lamentable fallecimiento de Ernestina Sodi. Y es que, mientras la actriz y cantante buscó llevar las cenizas de su hermana a Estados Unidos (país en donde ella vive), Camila buscaba que estas quedaran en México, en un conflicto que fue celebrado por la propia Laura Zapata.