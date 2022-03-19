VIDEO: Así de espectacular canta Laura Zapata.

Music Battles México se vestirá de manteles largos con la Batalla Estelar que será protagonizada por Patricia Navidad y Laura Zapata.

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No olvides sintonizar la señal de Azteca UNO esta noche a las 8 p.m. y sé testigo de uno de los duelos de canto más esperados de la televisión mexicana, ya que el escenario contará con la presencia de dos estrellas del medio del espectáculo.

Y es que además de consolidar una carrera en la actuación, tanto Patricia Navidad como Laura Zapata presumen una voz privilegiada, especialmente en el caso de la villana de las telenovelas, sí, así como lo leen.

¿Quién es Laura Zapata?

Hablar de Laura Zapata es referirnos inmediatamente a la pantalla chica y sus inolvidables papeles como villana; no obstante también ha hecho una carrera en la música.

La originaria de la Ciudad de México decidió lanzarse como cantante en 1978, en el festival de música OTI. Le vino grande mi amor, señor fue el tema con el que participó y dejó grandes sensaciones.

Fue hasta 2018 que Laura Zapata abrió su canal de YouTube para interpretar el tema Cielo Rojo, uno de los temas más famosos de la música regional mexicana.

Paloma Negra, El son de la madrugada que cantó hace años junto a su hermana Thalía, La ley del monte, Leña de pirul, Cabret, entre otros éxitos de la cultura mexicana, han sido interpretados por la magistral voz de Laura Zapata.

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