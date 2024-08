Le preguntan a Christian Nodal por Cazzu y su reacción sorprende

Después de la repentina y polémica boda entre los cantantes de regional mexicano Christian Nodal y Ángela Aguilar, la cual hasta la fecha sigue dando de que hablar, los recién casados continuaron su celebración de amor a Los Cabos para llevar a cabo su luna de miel en un yate de mucho lujo. Es aquí donde un grupo de personas se acercaron al cantante para preguntarle por Cazzu y su reacción los sorprendió.

Christian Nodal retomó sus conciertos y Ángela Aguilar lo besó en el escenario [VIDEO] Christian Nodal retomó sus conciertos tras su luna de miel con Ángela Aguilar. Se presentó en Mazatlán en el estadio El Encanto acompañado por su esposa.

¿Qué respondió Nodal a las preguntas por su ex Cazzu?

En un video que esta circulando por redes sociales y que rápidamente se volvió viral, un grupo de personas que presuntamente estaban en otra embarcación se encontraron con el interprete de ‘Botella tras Botella’ cerca del lujoso yate donde pasaba su luna de miel, aprovecharon para saludarlo y le pidieron que saludara a sus fans en Los Cabos, pero la sonrisa del cantante se esfumo cuando una de las personas le pregunta por Cazzu, "¿Y la Cazzu mi apá?”, a pesar de que los demás integrantes que estaban en la embarcación le pedían no preguntar nada.

De inmediato, Nodal se voltea dándole la espalda a estás personas, su semblante cambia y se ve más distante e incomodo, porque también lo jóvenes le preguntan por lo que se entiende que es Ángela Aguilar, "¿Y la pelona mi apá?”, aumentando su incomodidad. Sin embargo, su reacción sorprendió a todos porque se limito a simplemente ignorar los comentarios y no responder de forma negativa a la troleada que había recibido.

¿Qué ha dicho Nodal de Cazzu?

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado con respecto a su antigua relación, tampoco ha mencionado nada con respecto a la custodia de su hija o el fallo a su favor por la pensión alimenticia de Inti. Incluso, el concierto que estaba planeado en el recinto Movistar Arena Argentina para el 14 de agosto aparentemente ya no ocurriría debido a que el anuncio del show fueron retirados, presuntamente porque Nodal no quiere encontrarse aún con su ex pareja y madre de su primogénita, Cazzu .

Ángela Aguilar y Christian Nodal hacen su primera aparición pública como esposos

Recientemente, los esposos tuvieron que suspender sus vacaciones románticas debido a que Christian Nodal debía cumplir con sus compromisos laborales y presentarse en un concierto en la ciudad de Mazatlán, pero, por supuesto que no iba solo, estaba muy bien acompañando de su esposa Ángela Aguilar , quienes interpretaron un momento que se volvió viral, cuando se subió al escenario para saludar a los asistentes y besar románticamente a su amado.