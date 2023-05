Leonardo García encabezó la develación de busto de Andrés García.

En el marco del que hubiera sido el cumpleaños número 82 del finado actor Andrés García, Leonardo García y su madre Sandra Vale, encabezaron este miércoles la develación de un busto en su memoria en el Parque de la Reina, a un lado de la terminal marítima y frente al fuerte de San Diego, en el Acapulco que el actor tanto amó.

Durante el evento, Leonardo García aprovechó para agradecerle a toda la gente de Acapulco por este hecho. Aunque se mostraron felices en todo momento, es un hecho que la develación tuvo lugar en medio de un halo enrarecido por el encontronazo que existe con Margarita Portillo, viuda del actor, quien no estuvo presente.

¿Leonardo García secundó lo dicho por Roberto Palazuelos? Leonardo García refrendó y secundó las declaraciones de Roberto Palazuelos, en torno a que Margarita Portillo no es merecedora del testamento de su padre Andrés, pues él nunca se divorció de Sandra Vale.

Ante los medios, entre ellos Ventaneando, Leonardo declaró que “primero que abran el famoso testamento, no. No sé cuál fue la última voluntad de mi papá, entonces de ahí se partirá, es lo que él haya decidido, yo estoy tranquilo con eso y pues cada quien”.

¿Andrés García no se separó de su madre Sandra Vale?

Leonardo García declaró que sus padres jamás se separaron tal, como en su momento lo evidenció Roberto Palazuelos. “Tengo entendido que sí, no hay nada que muestre que se hayan divorciado en México, entonces pues en México ella (mi mamá) vendría siendo todavía la esposa. Yo no soy abogado, yo soy actor y acabo de llegar como diría mi señor padre”.

¿Qué dijo sobre las declaraciones de Benny Ibarra padre?

Al preguntarle sobre las declaraciones de Benny Ibarra padre, quien declaró que él asistió a la boda de Andrés García y Margarita Portillo, Leonardo dijo: “Pues creo que sí, pero yo no me meto en problemas”.

Al cuestionarle si era verdad que el documento no se había leído porque él y su hermano no había entregado a tiempo los documentos que les solicitaron, el hijo de Andrés García declaró que es falso, que ellos ya entregaron todo al notario, pero Margarita es quien no ha dado sus papeles.

¿Hablarán con margarita Portillo?

Sobre si se sentarán a hablar con Margarita Portillo, Leonardo señaló que “puede ser lo más prudente, ya cuando se abra el testamento ya veremos cómo están las cosas y hablarlo como personas cívicas, elegantes y finas”.

Por último, llamó la atención cuando aseguró que él siente que “sí le daban algunas pastillas de más (a Andrés García). Yo estuve presente, hasta le pregunté a Margarita que por qué tantas pastillas y me dijo que para que estuviera tranquilo y que no le doliera, pero considerábamos que sí era excesivo”.