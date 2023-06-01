Libertad Palomo perdió trabajos cuando se volvió mujer transgénero.

Libertad Palomo, confiesa que desde que decidió convertirse en una mujer transgénero, perdió muchas oportunidades de trabajo, aunque hubo algunos productores teatrales y de televisión que le abrieron las puertas como actriz.

Se me han cerrado totalmente, claro, por supuesto, porque vivimos en un mundo prejuicios, pues mi vida, evidentemente tuvo que cambiar, afortunadamente puedo decirlo, he tenido la gran fortuna de haber estado en obras maravillosas como Aventurera, realizando el papel de ‘Bugambilia’ muchos años, después en Los Sánchez’ en donde interpretó a ‘Laisa’

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Pero hoy, la actriz está dispuesta a volver a interpretar personajes de hombre, si así se lo llegaran a requerir las producciones.

Yo puedo interpretar con mucho gusto cualquier papel, masculino o femenino, más allá de ser, quienes seamos en la vida real, pues yo soy actriz y ahora soy actor, también

Libertad, recapitula que desde muy joven supo qué pasos daría en su vida para ser la persona que hoy es.

Algo que, de alguna manera quise evitar, debo decirlo, sabiendo el costo que pagaría por ser una mujer transexual, pero finalmente algún día tienes que enfrentarte a la vida y asumir quien eres

¿Con qué obra de teatro regresa?

Libertad, alista la obra ‘Arrepentidos’, al lado de Terry Holiday y Roshell, que aborda el drama que viven dos mujeres transexualismos que, después de haber pasado por tratamientos de cambio de sexo se arrepiente y luchan por volver a ser hombres.

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Regreso con esta obra de teatro, ‘Los arrepentidos’, creo que es una historia muy importante para ser contada, de dos hombres suecos que hablan de su experiencia de haber cruzado al mundo de las mujeres y que regresan a ser nuevamente hombres

La obra se presentará todos los viernes a partir del 9 de junio en la Teatrería de la colonia Roma de la Ciudad de México.

