¿Cómo fueron los últimos días de la actriz Lilia Aragón? La salud de la histriona decayó rápidamente, pero no tenía ganas de retirarse.

Pablo Mendizábal Aragón, hijo de la fallecida artista, contó en el programa de Javier Poza que su madre empeoró en solo ocho días y comenzó con problemas en el intestino delgado.

“Supongo que ya también la habíamos aburrido todos un poquito y se empezó a dejar ir y fue cuestión de 8 días donde vimos que no progresaba y aparte de tener un buen vivir mi madre, creo que lo que se buscó y se ganó a fin de cuentas fue un buen morir. Nunca le hubiera gustado estar conectada a máquinas", aseguró.

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Lilia Aragón partió con el amor de familia

Pablo Mendizábal detalló que su madre partió rodeada de la familia, en una casa, no en un hospital y amada por todos. El hijo de la actriz dijo que las amistades de su madre no podían creer la noticia de su fallecimiento.

Lilia Aragón fue velada en Cuernavaca al mediodía y su hijo promete recordarla alegremente porque a ella no le gustaría que sufriera.

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