“Mis primeros podcast quedaron horribles, nadie los escuchaba": Marco Antonio Regil confiesa que sus pininos en digital no fueron los mejores.

En la más reciente entrega en ‘De Lo Que Uno Se Entera’, podcast conducido por nuestro querido Carlos Chicken Muñoz, Marco Antonio Regil, conductor de la nueva temporada de Escape Perfecto, fue el invitado de honor.

Marco Antonio Regil abrió el baúl de los recuerdos para contarnos sobre sus primeras experiencias en el mundo digital, donde no le fue del todo bien.

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Pues aprovechando la libertad que tengo, tengo que hacer mi propio programa, entonces en mi casa con un microfonito y todavía no había mixes de ahora, ni cámaras, nada; puro audio y todo desde casa. Empecé a hacer mi podcast y quedaron horribles los primeros episodios; de hecho, los borré, los lancé y los borré, porque nadie los escuchaba, nadie se daba cuenta

Uno de los grandes retos en ese momento, era la tecnología, por lo que eligió un nombre que las personas pudieran entender de mejor forma.

Le pusimos Regil radio, para que la gente entendiera que era como radio en el iPod o en el teléfono, la computadora

¿Cómo le ha ido con su proyecto con el paso de los años?

Luego de ser muy perseverante a lo largo de los años, Marco Antonio Regil puede presumir que tiene uno de los podcasts más escuchados con miles de reproducciones y descargas.

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Entonces, era Regil radio, el podcast de Marco Antonio del Regil y así empezamos a grabar, grabar y grabar, pasaron diez años y vamos con más de 250 episodios, más de 50 millones de descargas, ya estamos por 9 millones de suscriptores en YouTube