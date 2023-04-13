Lisardo no puede creer el repentino fallecimiento de Julián Figueroa.

Tras el lamentable e inesperado deceso de Julián Figueroa, Los Mascabrothers, Violeta Isfel y Lisardo, compañeros de elenco de Maribel Guardia en la obra "Lagunilla Mi Barrio", acudieron a la casa de la actriz para darle el pésame; sin embargo, igual que muchos otros familiares y amigos no pudieron verla, tras retirarse del lugar Ventaneando habló con Lisardo.

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¿Qué dijo Lisardo?

El actor reveló que él no fue a la casa de Maribel Guardia y que únicamente le envió un mensaje de apoyo: “Yo no llegué a ir a su casa, yo simplemente le mandé un mensajito y no he recibido nada porque este no es momento de molestar ni de recibir nada”.

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Lisardo aseguró que la muerte de Julián Figueroa ha sido un golpe muy fuerte para todos y algo difícil de creer. “Es un momento muy duro para todos, nadie lo puede creer, este tipo de cosas no se pueden creer, son cosas que suceden… yo ayer estaba perfectamente con ella, mirándola a los ojos, sonriéndole como la gran artista y la gran mujer que es y de repente me enteré (de la muerte de Julián Figueroa)”.

¿No podía creer la muerte de Julián Figueroa?

Lisardo señaló que desde que se enteró de la muerte de Julián Figueroa no pudo dormir nada y esperaba que todo se tratara de una broma de mal gusto, pero no fue así: “No he dormido nada, desde las tres de la mañana estuve mirando a ver, al principio me pareció una broma de mal gusto, lo que nos ha pasado a todos, pero bueno, aquí lo importante es que le recemos lo más posible, ella sabe que tiene el apoyo de la gente que la quiere, eso es lo más importante y nosotros la queremos mucho, toda Lagunilla la ama con locura”, agregó.

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