Este fue el motivo por el que Javier lloró dentro de Survivor México La Reliquia en Llamas

Las emociones fuertes se viven a diario en Survivor México La Reliquia en Llamas, pues las condiciones extremas y la presión por imponerse en las competencias puede llegar a romper a los sobrevivientes y el caso más reciente fue el de Javi Márquez, quien no logró contener las lágrimas por una emotiva razón. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que tanto Halcones como Jaguares se enfrentaran para conseguir los collares de Inmunidad Individual y que Javi Márquez y Tzasna Carrasco fueran los grandes triunfadores del juego, el integrante del equipo verde rompió en llanto al abrir su corazón y hablar de su motivación para dejarlo todo en cada enfrentamiento.

El capitán de los Halcones dijo que reconoció el apoyo que tenía Sahit de parte de los Jaguares para hacerse del collar por temas de conveniencia y es que sentenció que la tribu rival tiene miedo de que llegue a formar parte de los cinco finalistas de Survivor México La Reliquia en Llamas.

Además, entre lágrimas, Márquez afirmó que le dedicó el collar, así como sus triunfos y las calaveras que consigue para su tribu, a su esposa e hija, y es que compartió que le ha costado mucho trabajo ser papá y que no ha sido nada fácil, pues ha vivido muchos altibajos; sin embargo, afirmó que quiere que su hija lo vea fuerte en la competencia debido a que piensa que si lo ve doblarse, ella podría hacer lo mismo.

El sobreviviente sentenció que está sufriendo bastante en el reality show, tanto física como emocionalmente, y reveló que ha considerado seriamente abandonar la competencia, pero que recordar a su hija se ha vuelto su motivación; "me voy a aferrar", dijo Javi en torno a su intención de llegar a la final y ganar Survivor México La Reliquia en Llamas.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en Survivor México La Reliquia en Llamas, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones del reality show en Disney+.