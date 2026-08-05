¡Noche de chicos! Lancer reemplaza a Michelle para cumplir su castigo en MasterChef 24/7

El resultado de la pasada gala de beneficios y castigos sufrió un giro inesperado en el Mundo MasterChef, pues Lancer reemplazó a Michelle para cumplir su sanción en la cocina oculta del reality show. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Vale la pena recordar que al final de la gala del pasado 4 de agosto, los Chefs no solamente determinaron que Ixdit y Ramahá fueron los cocineros que hicieron los mejores pasteles salados, por lo que se ganaron el codiciado beneficio de salir del Mundo MasterChef con un acompañante de su elección, sino también que Antrax y Julio tendrían que cumplir el respectivo castigo, el cual sería moler maíz manualmente para hacer las tortillas de su propia comida.

Sin embargo, aunque Michelle no formó parte de la decisión de los paladares más exigentes de México, la portadora del Pin Negro tendría que sumarse al castigo con sus compañeros.

Cuando los cocineros fueron llamados al anfiteatro del Mundo MasterChef para recibir los pormenores del castigo, Lancer valió su posición como portador del Pin del Chef y tomó la palabra para preguntar si era posible reemplazar a Michelle debido a que sentía molestias en el cuello.

Luego de unos momentos, un mensaje en la pantalla confirmó que Lancer podía reemplazar a la cocinera, por lo que Michelle pudo descansar y evitar la primera parte de la sanción.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Ixdit y Ramahá; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el otro capitán.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.