AL MOMENTO: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas al tercer Capitán de la semana

Esta nueva semana de MasterChef 24/7 estamos siendo testigos de lo mejor de lo mejor, pues los Cocineros han alcanzado un increíble nivel y las Batallas y Retos cada vez se han vuelto más cerradas.

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Aunque los concursantes realicen su mayor esfuerzo, debes de seguir demostrando el por qué son los finalistas de esta gran temporada, por ello, se han abierto votaciones esta noche para que decidas quién será el tercer Capitán o Capitana de la Batalla por Equipos este miércoles 05 de agosto.

Abren votaciones en MasterChef 24/7

La noche de este martes 04 de agosto se han abierto votaciones para que elijas quién será el tercer Capitán de la Batalla por Equipos, mismo que podría conseguir subir al Balcón de la Salvación junto a otro Cocinero, dependiendo su desempeño.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para elegir un Capitán?

En este reality show el integrante más importante eres tú y como nos gusta escucharte, dejaremos en tus manos el futuro del tercer Equipo, por lo que podrás elegir quien quieras que sea el tercer Capitán de la Batalla por Equipos de este miércoles 05 de agosto:

Para votar, debes de entrar en nuestro sitio web oficial de TV Azteca, donde en seguida darás con la sección de MasterChef 24/7. Una vez que hayas dado clic en este apartado, aparecerá el espacio de “VOTA”, donde en seguida se mostrará un menú con los Cocineros y Cocineras elegibles para salvar.

También podrás acceder a las votaciones de MasterChef 24/7 a través de la aplicación de TV Azteca En Vivo, la cual está disponible para celulares con sistema iOS y Android de manera completamente gratis.

¿Cómo puedo tener votos extra en MasterChef 24/7?

En este programa hasta un voto podría hacer la diferencia, por ello es importante que uses tus 10 votos y tras hacerlo, puedes conseguir 10 votos EXTRA de manera sencilla, así que no lo pienses dos veces.