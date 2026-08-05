Horóscopo de Nana Calistar hoy, miércoles 5 de agosto para cada signo; algunos deberan de priorizarse y dejar de cargar problemas ajenos

¿Dinero, amor, salud y trabajo? Estos son los temas que suele mencionar Nana Calistar en sus predicciones diarias, logrando alertar a todos los usuarios ante nuevas noticias o imprevistos en su jornada de cada uno de los horóscopos.

Para hoy, miércoles 5 de agosto nos trae novedades para los 12 signos zodiacales, para que no lo dejes pasar, te daremos cuáles son las nuevas noticias para el día.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 5 de agosto?

Tendrás un crecimiento personal, pero para ello debes soltar cargas emocionales y reconocer tu valor, pero ten cuidado para que no caigas ante tus exparejas. Esa oportunidad que tanto esperabas llegará; traerá beneficios económicos. Empieza a detener el estrés para que puedas evitar dolores de cabeza y espalda; prioriza tu descanso.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 5 de agosto?

No idealices a las personas y ya no aceptes migajas de los demás; dale más tiempo a tu pareja o, si estás soltero, llegará un nuevo romance. Se te vienen oportunidades laborales importantes, posiblemente abras un negocio, pero cuida tus finanzas para pagar a tiempo tus deudas. Dale más atención a tu digestión.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 5 de agosto?

Evita los celos con la pareja; llegarán nuevas amistades valiosas a tu vida, aprovéchalas. Tendrás ingresos extras, pero debes actuar con prudencia, dándole prioridad al ahorro. Ten cuidado con las respuestas hirientes en peleas familiares o en el trabajo. Ten más descanso para evitar dolor en los músculos.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 5 de agosto?

No permitas que los celos y la inseguridad dañen tu relación; mantén comunicación con esa persona. Tendrás avances materiales en el trabajo, pero debes tener cabeza fría para tomar las mejores decisiones. Es un gran momento para cuidar tu cuerpo, así que reduce las cargas emocionales que tienes y prioriza tu salud.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 5 de agosto?

Las casualidades se van a transformar en señales claras; identifícalas para que puedas usar las oportunidades a tu favor. Recupera tu valor y elimina la validación externa; así mostrarás tu lado más leal. Lánzate a los cambios, pero evita minimizar a los demás solamente para encajar; siempre da pasos firmes en todos los aspectos.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 5 de agosto?

No cargues con responsabilidades ajenas, empieza a decir no y dale mayor prioridad a la tranquilidad. Aclara todos los malentendidos con tu pareja, en especial por chismes de otros. En el trabajo delega tareas para no cansarte. Cuida lo que gastas para que recuperes el dinero que tengas pendiente.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 5 de agosto?

Cede y escucha las opiniones de los demás, así vas a evitar problemas innecesarios con tu pareja o familiares. Tus proyectos y finanzas, manténlos en silencio; no estés divulgando tus planes a todo el mundo. Disfruta de las conexiones emocionales que se te presenten. Cuida tu alimentación, ya que podrías tener problemas digestivos.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 5 de agosto?

Maneja mejor tus impulsos y rabietas; así evitarás tomar decisiones precipitadas. Opta por la comunicación tranquila con tus seres queridos. Te llegarán oportunidades para emprender y tener nuevas responsabilidades laborales. No reacciones ante los rumores de envidiosos. Cuida tu salud para que no tengas tensión acumulada.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 5 de agosto?

No te ilusiones con el mínimo; ten cuidado de los interesados que sean de tez clara. Reconecta con tu pareja o fija límites si te encuentras soltero. Tendrás oportunidades laborales o ingresos extras, pero administra tu dinero. Evita los chismes familiares; aprovecha las reuniones para conseguir nuevas oportunidades.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 5 de agosto?

Es un buen momento para dejar de cargar responsabilidades de otros, así que comienza a priorizar tu bienestar. Se avecinan oportunidades buenas para el trabajo y tus finanzas; para ello debes actuar con disciplina y usar tus recursos con prudencia. Debes fortalecer tus vínculos; debes cerrar ciclos del pasado y cuida tu salud en general.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 5 de agosto?

Para avanzar debes soltar los errores de tu pasado; mantente al margen de los chismes. Cuidado con los recuerdos del pasado, ya que pueden perjudicar tu relación; evitar que la nostalgia afecte tu soltería. Verifica los proyectos para que no tengas descuidos laborales, pero administra tus gastos.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 5 de agosto?

Debes dejar de cargar con los problemas de los demás; es momento de cuidar tu paz mental, así que no dejes entrar a personas del pasado. Resuelve aquellos malentendidos que tengas con tu pareja antes de una discusión; si eres soltero, disfruta y no aceleres nada. Tendrás oportunidades económicas buenas si eres prudente; el reconocimiento laboral va a llegar. Debes cuidar tu descanso y alimentación.