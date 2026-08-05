ÚLTIMA HORA: Muere el influencer César Gastélum, le quitaron la vida mientras creaba contenido; esto se sabe

Una noticia terrible en el mundo de las redes sociales; se ha confirmado la muerte del influencer César Gastélum, un creador de contenido de Sinaloa, quien se encontraba realizando un video en vivo en Culiacán cuando le quitaron la vida, un hecho que ha entristecido a todos sus seguidores.

Ante lo sucedido, son varios los usuarios quienes han dejado su mensaje de despedida y de condolencia para sus familiares. Hasta el momento, se han detallado algunos datos explicando la forma en que sucedieron los hechos.

¿Qué le pasó a César Gastélum?

Dentro de la primera información que se tiene, se sabe que el influencer César Gastélum se encontraba afuera de un establecimiento de comida rápida alrededor de las 8 de la noche junto a otras dos personas; estaba haciendo un video en vivo.

Todo iba bien hasta que arribaron dos personas sobre una motocicleta, y uno de ellos empezó a dispararle al joven sin antes cruzar una palabra; los hechos quedaron grabados en la transmisión que estaba realizando el joven. Debido a la gravedad de las heridas, el creador de contenido murió en el lugar antes de que el personal médico pudiera atenderlo.

Después de los hechos, los responsables que le quitaron la vida huyeron del lugar y no pudieron ser identificados, por lo que no hay personas detenidas. Hasta el momento las autoridades no han dado un comunicado sobre los hechos, o no han mencionado si se planea abrir una carpeta de investigación.

¿Quién era César Gastélum?

El influencer César Gastélum era conocido en redes sociales, ya que en su cuenta de TikTok contaba con medio millón de seguidores, mientras que en Instagram tenía 111 mil seguidores, subiendo constante contenido de humor, además de mostrar el estilo de vida que tenía en Culiacán.

Al darse a conocer la noticia del creador de contenido al que le quitaron la vida, fueron varios usuarios los que no podían creer los hechos, mientras que otros lamentaban la situación y enviaban sus condolencias.