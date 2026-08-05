¡Saldrán del Mundo MasterChef! Ixdit y Ramahá consiguen el ansiado beneficio en la gala de hoy 4 de agosto

La gala de beneficios y castigos de MasterChef 24/7 ha definido el rumbo de la competencia culinaria de cara al próximo domingo de eliminación, ya que los nuevos capitanes liderarán la batalla por equipos de mañana y tendrán la posibilidad de subir al balcón; sin embargo, los cocineros también tendrán un importante beneficio. ¿De qué se trata? Te invitamos a conocerlo a continuación.

Los 11 cocineros del reality show vivieron una dinámica que los puso en los zapatos de críticos gastronómicos, pues fueron divididos en dos grupos para degustar a ciegas, junto con los paladares más exigentes de México, los platillos del otro equipo, los cuales fueron pasteles salados.

Con Ramahá y Lancer usando antifaces de mosca como parte del sabotaje impuesto por Daniela como ganadora del reto express, al igual que Michelle como la actual portadora del Pin Negro, los cocineros degustaron las propuestas de los demás. Al final de las dos rondas, los Chefs determinaron que Julio y Antrax prepararon los peores platillos de la noche, por lo que fueron acreedores al castigo de la gala, el cual sería moler maíz manualmente para hacer las tortillas de su propia comida.

Por otro lado, Ixdit y Ramahá fueron los cocineros que hicieron los mejores pasteles salados de la gala, por lo que se ganaron el beneficio de salir del Mundo MasterChef con un acompañante de su elección; no obstante, solamente la participante tendrá una clase magistral que le dará una importante ventaja para la batalla por equipos de mañana por haber hecho el platillo más destacado.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Ixdit y Ramahá; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el otro capitán.

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