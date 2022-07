Livia Brito reacciona a las acusaciones de secuestro contra su novio.

El maquillista y estilista Enrique Hernández Vargas reveló a Ventaneando y a Venga la Alegría que fue secuestrado por Mariano Martínez, novio de Livia Brito desde hace unos meses.

El novio de Livia Brito tiene una nueva denuncia y es por secuestro.

Enrique contó que Mariano actuó en complicidad con otro hombre de nombre Cipriano Silva, así que ambos lo encerraron en un departamento y lo torturaron con un cuchillo.

Hernández Vargas contó a Ventaneando que logró salir del departamento y refugiarse con un grupo de policías. Luego del trago amargo, el pasado 16 de junio interpuso una denuncia formal por presunta privación de la libertad.

Te puede interesar: Maquillista denuncia a novio de Livia Brito por presunto secuestro.

Livia Brito pide que la dejen fuera de la polémica

Luego de las acusaciones a Mariano Martínez por presunta privación de la libertad, Livia Brito tomó sus redes sociales para pronunciarse ante lo sucedido.

“No tengo ni idea de lo que está pasando. Solo les puedo decir que no conozco a la persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. Yo nunca lo contraté, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram. Nunca crucé palabra con él... no sé quién es y no tengo idea de lo que está pasando”, dijo la cubana en sus historias de Instagram.

Livia Brito asegura que Enrique Hernández Vargas busca hacerse fama con su nombre, por lo que pide un alto a las acusaciones a su novio.

“Nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso. Pido a los medios de comunicación que me saquen de este problema y que dejen de mencionarme”, concluyó.

No es la primera vez que Livia Brito y Mariano Martínez están envueltos en un escándalo. En el año 2020, ambos fueron denunciados por haber propinado una golpiza y haber despojado de su equipo de trabajo al fotógrafo Ernesto Zepeda, en Cancún.

También te puede interesar: Caso de Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda toma giro inesperado.