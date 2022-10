Le llueven críticas a Checo Pérez por su reacción al conocer a perrito que lo imita.

En la Ciudad de México se vive y se respira el furor que genera la Fórmula 1 y es que durante este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde el piloto mexicano de Red Bull parte como uno de los favoritos a subirse a lo más alto del podio.

Mucha es la emoción que genera el mundo del automovilismo en el mundo y México no podía ser la excepción, por ello, nadie quiere quedarse fuera GP de México, tal es el caso del perrito Fabbio que se volvió famoso gracias a las redes sociales después de que su dueño Jorge le adecuara un transporte igual al monoplaza que conduce el tapatío.

Jorge y su perrito fueron captados por las calles de la Ciudad de México y el video fue subido de inmediato a las redes sociales, provocando que millones de personas quedaran enamoradas de Fabbio, que luce muy cómodo en su monoplaza, el cual fue diseñado por Jorge para que su lomito lo acompañara a todos lados debido a su avanzada edad.

El vehículo está hecho completamente de madera y fue elaborado por Jorge, quien es un ferviente seguidor del automovilismo y fan de Checo Pérez. El proceso de construcción duró aproximadamente dos semanas.

Tan viral se hizo Fabbio que los patrocinadores lograron cumplir el sueño de Jorge y de su lomito, quienes conocieron y convivieron con el piloto mexicano antes de una conferencia de prensa; sin embargo, la reacción del piloto mexicano dejó mucho que desear.

¿No le agradó a Checo Pérez conocer a Fabbio? En un video difundido en redes se ve a Fabbio llegando al lugar a bordo de su vehículo, pero la reacción de Pérez no fue la esperada para la mayoría de los internautas y personas que estaban a su alrededor, ya que mientras los presentes sonreían y se emocionaban, Checo se limitó a soltar una sonrisa un tanto incómoda, según la percepción de los internautas.

El piloto de Red Bull no dijo mucho y únicamente se limitó a saludarlo y acariciarle la cabeza al lomito, además de preguntar cuál era su nombre. “Está buenísimo”, dijo el piloto que buscará quedarse con el subcampeonato de Fórmula 1.

Posteriormente, Jorge se acercó para tomar la fotografía y Fabbio comenzó a ladrar, por lo que algunos usuarios comentaron que no era lo que esperaban que hiciera. “Se sintió un momento incómodo jaja no sé por qué”, “Como que no le gustó mucho” y “cómo que no le gustó que el perrito ganó más protagonismo que el mismísimo Checo”.