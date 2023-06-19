Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Denisse: Cada minuto cuenta.

Denisse comienza a sentirse mal inmediatamente después de que su amiga Olivia se fue con un chico que acababa de conocer en una fiesta. Alguien la apoya para que vaya al baño pero la lleva a otro lugar con la intención de abusar sexualmente de ella. Sus amigos y padres comienzan a buscarla desesperadamente, pues no se han podido comunicar con ella.