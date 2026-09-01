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Exclusiva: Alex Fernández confirma que no será parte del volumen 2 de “Tributo al Rey Con Banda”

En exclusiva para Ventaneando, Alex Fernández confirma que no será parte del volumen 2 de “Tributo al Rey Con Banda” para honrar a su abuelo, Vicente Fernández.

Alex Fernández no será parte del volumen 2 de “Tributo al Rey Con Banda” en honor a su abuelo, Vicente Fernández, según confirmó para Ventaneando. No obstante, revela que sí fue invitado, aunque después ya no lo contactaron: “A partir de ahí no ha habido seguimiento (...) No es un proyecto que sea mío”; compartió. Alex también señaló que desconoce el lanzamiento de su primo, Ramón Fernández, en el country tumbado y revela que la Dinastía ampliará sus negocios al ámbito de la joyería y a la industria tequilera.

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