Venga La Alegría | Programa 1 de septiembre 2026 Parte 1 | Marichelo reacciona a la nueva pareja de Jorge D’Alessio, acusaciones contra el papá de Ana Bárbara y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 1 de septiembre 2026, parte 1: Marichelo Puente revela que retomará su vida profesional, Marco Chacón revela si la herencia de Julián Figueroa ha tenido movimientos, el papá de Ana Bárbara enfrenta nuevas acusaciones, Humberto Zurita revela cómo se lleva con la familia de Stephanie Salas, cómo saber cuándo marcharnos de una situación que nos hace infelices y repasamos los perfiles de Ivonne Montero y de Carlos Trejo en Ordeñando La Granja.

También, Ángela Aguilar y Christian Nodal derrochan amor en España, consejos para retomar la intimidad con la pareja en el regreso a clases, Ingrid Martz intensifica su disputa legal para divorciarse y tres efectivos tratamientos contra el acné. Además, el reportaje de Samantha Núñez y jugamos ¿Qué Es Eso? ¡Venga La Alegría!