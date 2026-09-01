Yolanda del Río regresa a los escenarios: “Sentía que el público ya no me recordaba”

Los foros de Ventaneando reciben a la gran leyenda, Yolanda del Río. La artista se hace presente en nuestro programa para hablar sobre su regreso a los escenarios. “Estoy muy emocionada porque sentía que el público ya no me recordaba”; reveló. Yolanda se presentará el próximo 17 de octubre y 15 de noviembre en el Teatro Metropólitan como parte de su gira “El Gran Regreso”. A lo largo de la conversación, la celebridad se mostró decepcionada por no haber sido contactada para el documental de Juan Gabriel, ya que fue su gran amiga. Aquí los detalles.