Yolanda del Río regresa a los escenarios: “Sentía que el público ya no me recordaba”
Yolanda del Río regresa a los escenarios con su gira El Gran Regreso. La artista se hace presente en los foros de Ventaneando para hablar al respecto. Aquí la entrevista completa.
Los foros de Ventaneando reciben a la gran leyenda, Yolanda del Río. La artista se hace presente en nuestro programa para hablar sobre su regreso a los escenarios. “Estoy muy emocionada porque sentía que el público ya no me recordaba”; reveló. Yolanda se presentará el próximo 17 de octubre y 15 de noviembre en el Teatro Metropólitan como parte de su gira “El Gran Regreso”. A lo largo de la conversación, la celebridad se mostró decepcionada por no haber sido contactada para el documental de Juan Gabriel, ya que fue su gran amiga. Aquí los detalles.