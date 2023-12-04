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Lo Que Callamos Las Mujeres| Leticia: Alza la voz

Leticia levanta denuncia tras las continuas golpizas que su esposo le da; sin embargo, el MP no la toma en serio hasta que medios de comunicación intervienen.

Por: Carolina Loaiza

Leticia vive con su esposo Jaime, sin embargo, desde siempre él ha sido muy violento con ella y ella tiene miedo de hacer algo al respecto y siempre termina regresando con él; sin embargo, la última vez que la golpeó, ella vio en sus ojos las ganas de matarla, por lo que decidió ir al MP a denunciarlo.

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