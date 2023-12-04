Lo Que Callamos Las Mujeres| Leticia: Alza la voz
Leticia levanta denuncia tras las continuas golpizas que su esposo le da; sin embargo, el MP no la toma en serio hasta que medios de comunicación intervienen.
Leticia vive con su esposo Jaime, sin embargo, desde siempre él ha sido muy violento con ella y ella tiene miedo de hacer algo al respecto y siempre termina regresando con él; sin embargo, la última vez que la golpeó, ella vio en sus ojos las ganas de matarla, por lo que decidió ir al MP a denunciarlo.