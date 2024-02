Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Los límites del miedo

Dafne es una chica lesbiana que intenta ser libre a pesar de lo que los demás digan. Aunque no acepta ser gay, se viste como quiere y trata de defender su manera de ser ante el mundo. Claudia es una chica lesbiana que no se acepta como es, que tiene miedo de que la juzguen, por lo que tiene a su novio Andrés, quien la trata muy mal. Andrés le demuestra que ella no es importante para él, por lo que Claudia se molesta, discuten. Claudia llora, Dafne intenta consolarla, pero Claudia, en un momento de arrebato, la besa. Dafne y Claudia comienzan a salir.