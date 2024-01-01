Lo Que Callamos Las Mujeres | Sofía: Me has enseñado a amarte
Sofía está completamente enfocada en su trabajo, tanto así que deja su relación de nueve años para enfocarse en nuevas metas laborales, pero todo cambia al embarazarse.
Daniel le entrega anillo de compromiso a Sofía, pues llevan más de nueve años juntos; sin embargo, ella lo rechaza y termina la relación, pues no quiere una vida en familia ni casarse, ya que está enfocada totalmente a su trabajo. Al finalizar su relación, busca subir de puesto y su jefe ele advierte que es muy demandante ese puesto y la requiere 24/7. Todo cambia cuando se entera que está embarazada.