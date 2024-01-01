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Lo Que Callamos Las Mujeres | Sofía: Me has enseñado a amarte

Sofía está completamente enfocada en su trabajo, tanto así que deja su relación de nueve años para enfocarse en nuevas metas laborales, pero todo cambia al embarazarse.

Por: Carolina Loaiza

Daniel le entrega anillo de compromiso a Sofía, pues llevan más de nueve años juntos; sin embargo, ella lo rechaza y termina la relación, pues no quiere una vida en familia ni casarse, ya que está enfocada totalmente a su trabajo. Al finalizar su relación, busca subir de puesto y su jefe ele advierte que es muy demandante ese puesto y la requiere 24/7. Todo cambia cuando se entera que está embarazada.

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