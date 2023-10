Azucena: Crónica de un peligro anunciado. Trata de personas

Azucena vive con sus papás en Tlaxcala, donde se dedican a vender principalmente artesanías, aunque su entorno familiar no es el mejor, pues sus papás se la pasan peleando todo el tiempo por el alcoholismo de su papá, quien por lo mismo, siempre le pega a su mamá.

Un día decide ir sola a vender a la plaza sus artesanías, y por casualidad conoce a David, quien se porta muy libdo con ella e incluso le invita un helado. Posterior a este encuentro, se continúan viendo hasta que comienzan a ser novios y él le propone irse a vivir a la Ciudad de México para que comiencen una nueva vida juntos, lejos de los problemas de la familia de Azucena; y aunque al principio lo duda mucho Azucena, los gritos de sus papás la hacen decidirse y dar el ‘sí' al cambio de vida.



Al irse al día siguiente, deja una carta a sus papás diciéndoles que se va, principalmente, por los problemas que existen en casa y ella quiere superarse para ser alguien en la vida. Al encontrar su mamá la carta, le reclama a su esposo, mientras que él, le reclama a ella por no cuidar bien a su hija. Intentan ir al MP para que investiguen por qué se fue de la casa, pues su mamá no tiene un buen presentimiento; sin embargo, por la carta que dejó Azucena no hacen nada, pues deja entrever que se fue por voluntad propia por los probelmas domésticos.

Mientras tanto, Azucena llega con David a la Ciudad de México y él la lleva a un hotel donde supuestamente se verán con un amigo de él, ‘El Toño’, quien ve lascivamente a Azucena al llegar y les ofrece un cuarto para que duerman; sin embargo, a ella no le gusta el sitio y le pide a David que se vayan de ahí, pero él le propone quedarse unos días y después irse, en lo que encuentran otro sitio.





En su primera noche ahí, Azucena se despierta y ve que no está David a su lado, por lo que decide ir a buscarlo y lo encuentra en una habitación con ‘El Toño’, y ambos la invitan a estar con ellos. Le dan alcohol aunque ella no quería y se comienza a dormir, por lo que ‘El Toño’ aprovecha para abusar de ella. Al día siguiente, Azucena le cuenta lo que sucedió a David y él no se molesta, pues por el contrario, la felicita porque gracias a eso, ‘El Toño’ le dio buen dinero.

Azucena le muestra su molestia a David por estar ahí, le dice que se quiere ir pero él la amenaza, le dice que podrá irse siempre y cuando le pague todo lo que ha gastado en ella, por lo que debe trabajar para juntar el dinero, y aunque ella se ofrece a hacer labores domésticas, él la calla diciéndole que sólo acostándose con más hombres puede juntar el dinero. La lleva con las otras chicas al cuarto donde todas duermen y le dice que a partir de ese momento se terminan las poca preferencias que había para ella.

Mientras tanto, en Tlaxcala su mamá no cree que su hija se haya ido por cuenta propia, pues ya sabría algo de ella, por lo que comienza a distribuir carteles con su foto pero sin éxito alguno.

Aunque Azucena ha visto varias veces carteles con teléfonos para pedir ayuda, no se atreve a hacerlo, pues las mismas chicas le han comentado que es imposible salir de ese ambiente, y quienes lo han intentado, terminan mla, pues incluso hay autoridades inmersas con los delincuentes.

Una noche todo cambia, pues la policía llega al inmueble y comienza a llevarse a todos. Ella corre y encuentra la ganancia de la noche en la cama de David, no duda en tomar el dinero y esconderse. David va por los billetes, y al no encontrarlos, decide buscar a quien se los robó, sin embargo, no logra hacerlo, ya que le gritan que debe huir porque la policía ya está ahí, por lo que sale corriendo.

Azucena se va por otra salida y logra huir de la policía. Lo primero que hace es comprar un boleto de autobús para alejarse lo más que pueda de ese infierno en el que estuvo por meses. También ocupa algunas monedas para hablarle a su mamá, quien le pregunta sobre cuándo irá a la casa, pero Azucena sólo le hace saber que no puede regresar y cuelga el teléfono.