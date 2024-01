Sofía: Me has enseñado a amarte. Discriminación laboral por embarazo

Daniel aprovecha una romántica cena para darle el anillo de compromiso a Sofía tras más de nueve años de relación, sin embargo, ella le recuerda que jamás ha estado en sus planes el formalizar su relación para convertirse en una familia, pues no se quiere casar ni tener hijos.

Aunque él le dice que la esperará el tiempo que sea necesario, ella le dice que no cambiará de opinión y no sólo termina rechazando el anillo, sino finalizando con su relación.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Sofía: Me has enseñado a amarte

Al día siguiente le platica lo que sucedió a su amiga y se dice feliz y libre por haber tomado esa decisión, pues ahora no siente ninguna atadura para desempeñar el trabajo como a ella le gusta, e incluso le confiesa a su amiga que está por aplicar para una mejor plaza en su trabajo.



En el baño de la oficina hace una llamada con su mamá contándole lo que sucedió con su ahora x, su mamá le recomienda pensar bien las cosas y aceptar la propuesta de Daniel, ya que no siempre será joven y podría arrepentirse de su decisión, pero Sofía sabe que fue lo que ella quería y no se arrepiente.

En la entrevista de trabajo, el jefe le dice lo demandante que es el puesto al que está aplicando, pues es una plaza 24/7 y es mejor que no tenga ningún tipo de compromiso. Ella le asegura que no tiene compromisos y tampoco los planea a futuro. Más adelante recibe la llamada de su jefe anunciándole que se quedó con el puesto de trabajo y festeja con su amiga Ana.





Tiempo después, Sofía comienza a sentirse débil, pálida, con mareos y hasta vómitos. Su jefe se da cuenta y ella le dice que se trata de una infección que ya se está tratando. Su amiga Ana le recomienda ir al médico, pues lleva varias semanas igual y no cree que esté bien.

Ya en el médico y después de varios estudios, la doctora le anuncia a Sofía que está embarazada, y aunque ella quisiera interrumpir el embarazo, ya no se puede por el número de semanas, por lo que le recomienda seguir con el embarazo y a su término podría darlo en adopción o cambiar de opinión.

Sofía está muy alterada, pues su embarazo cambia por completo sus planes, y más ahora que había cambiado de puesto a uno que requiere más dedicación. Al momento de decirle a su jefe de su condición, él se muestra muy grosero y poco comprensible, además de que se expresa muy mal de ella por haberse embarazado. Aunque ella pidió que le mandaran algo de trabajo a su casa para no sentirse inútil, pero Ana le dice que no es inútil si cuida de su salud, ya que no está cuidando de su cuerpo por el enojo que tiene al haberse embarazado.

En una visita al doctor, su doctora le comenta lo bien que va su embarazo, y le dice que independientemente de lo que haga cuando nazca el bebé, aprenda a abrazar su embarazo y todo será más llevadero, e incluso podría cambiar su punto de vista sobre su situación.

Decide llamar a su ex, Daniel, para darle la noticia, y él le pregunta por qué no le había dicho nada. Sofía se disculpa por haber sido egoísta, ya que sólo pensó en ella y todo lo que conllevaba el embarazo y no en él, pero por eso tomó la decisión de contarle, aunque le dejó en claro que eso no significaba que retomaran su relación.

Al nacer su bebé, ella retoma sus actividades laborales pero su jefe no está contento con su situación de mamá y comienza a dejarle más trabajo y hacer que salga a altas horas de la noche o incluso en la madrugada. Su mamá habla con ella y le dice que las cosas no pueden seguir así por mucho que ame su trabajo, pues ahora tiene una hija que depende de ella y la que requiere tiempo con su mamá.

Después de pensarlo mucho, Sofía habla con su jefe intentando llegar a un acuerdo en horas y carga de trabajo, sin embargo, él no lo acepta y ella comienza a exigir sus derechos laborales y reclamarle que la esté orillando a que renuncie con su comportamiento hacia ella. Al final, logran llegar a un acuerdo para que ella deje la empresa sin dañar la imagen de la compañía al sacar a la luz todo lo que la ha hecho pasar.