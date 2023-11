Aura y Valentina: Las niñas con las niñas. Lesbianismo

Aura y Valentina asisten a la secundaria, y comienzan a sentirse atraídas una por la otra. Un día se ecuentran hablando de sus sentimientos mientras están juntas en la regadera, lugar donde las encuentra Elia, una compañera que termina grabando el momento.

Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Aura y Valentina: Las niñas con las niñas

Elia sufre de violencia en su casa por parte de su mamá, quien se la vive haciéndola menos y diciéndole que prefería haber sido madre de un varón que de una mujer, pues las mujeres tienen la vida más difícil y son ‘tontas’, por lo que ella debe ser diferente y ser ‘canija’ para que la vida no la trate mal.



Ante esta violencia, la respuesta de Elia es comportarse de manera grosera y ser una bully en su escuela. Ahora, con el video de Aura y Valentina en sus manos, logra chantajear a Aura, a quien amenaza para hacer lo que le pida con tal de no publicar su video. Lo primero que le dice es que golpee a una niña más chica, Miranda, quien sale con el chico que le gusta y eso no le parece. Aunque Aura no quiere hacerlo, se ve obligada por Elia y termina en el MP por sus actos, ya que usó un boxer para golpearla.

Las presiones de su mamá hacen Elia intente destacar escolarmente, y lo logra, ya que tiene buenas calificaciones y deportivamente, es la líder del equipo de baloncesto; sin embargo, su mamá no lo reconoce y Elia además de buscar un escape haciendo bullying a más compañeros, suele beber alcohol y drogarse.

Los papás de Aura están preocupados por ella, pues saben que su hija no es una golpeadora y no entienden por qué actuó así. Aunque hablan con ella y le piden una explciación, Aura no les cuenta la verdad y está desesperada por las amenazas de Elia, quien también ya golpeó de nueva cuenta a Miranda con un balón y le echó la culpa a Aura.

Valentina habla con Aura y le dice que no está bien que Elia se aproveche de ella con amenazas sobre el video, y si llega a sacarlo a la luz, hay una ley llamada Ley olimpia que las respalda; sin embargo, Aura tiene miedo de que se sepan sus preferencias sexuales, sobre todo por sus padres, quienes no sabe cómo reaccionarán, y aunque Valentina le hace ver que ellos son muy comprensivos, Aura no se quiere arriesgar.

Los papás de Aura siguen buscando respuestas y van a casa de Miranda, la niña a la que golpeó Aura, y claramente su mamá no quiere que su hija los vea, pues cree que es una estrategia para que su hija desista de la demanda que se levantó contra Aura. Sin embargo, ellos le dejan saber que buscan conocer la verdad, y la mamá les dice que Aura la golpeó porque Miranda no tiene el dinero que los demás chicos, pues es becada.

Aunque esta respuesta, sus papás hablan de nueva cuenta con Aura, pues saben que ella no se burlaría por algo así de alguien. Casulamente, está Valentina en su casa y aprovechan para hablar con las dos. Aunque Aura les dice que ella hizo todo, Valentina la desmiente frente a sus papás, pues no aguanta que Elia se aproveche de Aura y la siga chantajeando, y sabe que necesita decir la verdad.

Al ser dicha la verdad por parte de Valentina, Aura le enseña el video a sus papás para que entiendan todo, y lejos deenojarse por lo sucedido, sus papás entienden mucho y saben que es momento de apoyar a su hija y desmentir por lo que se le ha acusado en la escuela.

La mamá de Aura pide que se cite en la dirección de la escuela a las mamás de Miranda y también de Elia. Ya estando todas presentes, comienza a hablar con la verdad y también culpa a la directora de la escuela de proteger a Elia por su desempeño en la escuela, sien embargo no se fija en sus interacciones sociales. Y aunque la directora quiere salir a su defensa, se presentan videos donde se ve a Aura siendo al culpable de las agresiones a Miranda.

Sin más que defender, Elia se ve encerrada en sus propias mentiras, pues además, le explican que lo que ha hecho desemboca en la cárcel, pues hay extorsiones y bullying de por medio.

Tras aclarar todo, Elia es llevada para tratar su problema con las drogas y también es alejada de su madre, quien se entiende perfectamente que es el motivo de la actitud de su hija después de vivir tanta violencia tanto física como emocional en su casa. Mientras que la directora fue destituida de su cargo y Valentina y Aura pudieron regresar sin problemas a la escuela.