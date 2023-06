Laura, Sofía y Karen: Tres caminos para el amor. Amor romántico.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Laura, Sofía y Karen: Tres caminos para el amor.

Sofía es una madre de familia que vive con sus dos hijas, Laura y Karen. Una de ellas es una exitosa profesionista y la otra es una estudiante de preparatoria. Viven solas después de la muerte del esposo de Sofía.



Laura está muy enamorada pero el impedimento en esa relación es que es de su jefe, quien además, tiene familia, por lo que se convierte en ‘la otra’, hecho que Laura sabe que está mal pero como él siempre le dice que a quien ama es a ella, Laura está dispuesta a esperarlo y aceptar su condición por el momento.

Karen llevaba una linda amistad con Fabián, quien se distanció de ella después de que su novia Celeste sufriera de celos por dicha amistad. Al terminar el noviazgo, retoman su amistad y en cierto momento, dejan saber el uno al otro que sienten algo más que una amistad, sin embargo, Karen decide que aún no es tiempo de una relación y le dice que dejen fluir todo y más adelante pueden ver si su amistad lleva a algo más.

Descubre: El amor romántico puede convertirse en pretexto para la violencia.

Sofía, por su parte, no ha salido con nadie desde el fallecimiento de su esposo, pues siente que podría traicionar su memoria. Pero las compañeras de su trabajo la animan a descargar una aplciación de citas y conocer a alguien.

Esa misma noche, consigue hacer ‘match’ con un hombre, y días después queda de verse con él y así tener su primera cita. Aunque al inicio es un poco tropezado todo, debido a la diferencia de 15 años entre ellos, logran llevar una linda conversación y quedar para salir posteriormente.

Días después, Sofía y Pablo, el chivo de la aplicación, salen a cenar y se encuentran con Laura y su jefe, por lo que Laura le reclama a su mamá salir con alguien más jóven que ella y traicionar la memoria de su padre. Al contarle lo que sucede a su hermana menor, ella responde con felicidad para su mamá, pues sabe que necesita rehacer su vida.

Laura se da cuenta, después de mucho, de lo mal que está haciendo al salir y acostarse con un hombre que es casado y tiene hijos, por lo que no sólo decide terminar la relación, sino renunciar a su puesto para encontrar algo mejor. Mientras que Karen decide hablar con Fabián para dejarle en claro que no pretende esperarlo siempre y no quiere que ponga su amistad en duda por estar de nuevo con su exnovia.

Sofía le pidió tiempo a Pablo para arreglar las cosas en su casa, y después de un tiempo, demostraron tener sentimientos genuinos el uno para el otro y continuaron con su relación.

No te pierdas: Si eres víctima de violencia por parte de tu pareja, acude aquí.