Alondra: Tú sí me representas. Feminismo

Alondra y Paula están felices porque pasaron a un nuevo grado escolar y están juntas, piensan en tomar las mismas clases y los mismos talleres, cuando llega la mamá de Alondra a buscarla llena de lágrimas. Cunado se van, la mamá de Paula le dice a su hija que el papá de Alondra las abandonó. Desde entonces, todo cambia.

Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Alondra: Tú sí me representas

Tiempo después y con ideas muy diferentes, se confrontan en la escuela, pues Alondra se convierte en feminista y Paula no está de acuerdo en su manera de pensar, pues dice que no debería estar en guerra con los hombres, pues a ellos también les sucede lo mismo que a las mujeres. Alondra no reacciona biena ante estos comentarios y siempre terminan enfrentándose de una u otra manera.

No te pierdas: El feminismo no es un movimiento nuevo y aún busca una equidad.

En su casa, Paula le cuenta a sus papás sobre las ideas de A<londra, y sus papás son los primeros en apoyarla y decirle que Alondra no está bien y está tachando a todos los hombres cuando no debería ser así. La única que cree en el movimiento feminista es su hermana Sofía, con quien llega a tener problemas Paula por su manera de defender al movimiento. Incluso sus padres dicen que las mujeres a las que les sucede eso, solas lo provocan.

Una compañera del movimiento, Renata, le habla a Sofía más sobre el feminismo, y le explica que su mamá aplica micromachismos, que son acciones mínimas y cotidianas que por ser continuas, no siempre suelen notarse pero no por eso están bien.

Sofía se interesa más y se quiere unir al movimiento, pero es justo el momento en que su hermana la ve ahí y acusa a Alondra de llenarle la cabeza de esas ideas a su hermana. Se comienzan a pelear y terminan en la dirección. Sus padres asisten y de nuevo comienzan los insultos de un lado y del otro pero Alondra de nuevo agrede físicamente a Paula, por lo que termina expulsada.

Alondra le reclama a su mamá que no la apoyó, sin embargo, su mamá le deja saber que está haciendo todo lo contrario a lo que proclama su movimiento, por lo que le pide que piense bien sus acciones al respecto. Ella se va enojada y se encuentra con un chico al que le paga para que asuste a Paula y ella comprenda que es necesario el feminismo.

Te puede servir: ¿Cómo apoyar al feminismo y terminar con el patriarcado?

Cuando está observando cómo la asustan para saber su reacción, su mamá le avisa que la hermana de Paula, Sofía, está desaparecida, por lo que corre y le hace saber al chico que se tiene que ir y se queda a apoyar a su amiga.

Como su mamá ve todo desde lejos, le termina confesando su plan, y al hablar con ella, Alondra entiende que está mal lo que hace para obligar a Paula a acercarse al feminismo, pues hace todo lo contrario que predica el movimiento.

Sus amigas del movimiento llegan con información importante que mismas mujeres del movimiento publicaron sobre la última vez que fue vista Sofía, hecho que aportan a la búsqueda de Sofi. Al poco tiempo aparece gracias a la ayuda del movimiento, por lo que Paula y sus padres entienden la aportación del feminismo y Alondra también entiende que debe cambiar su actitud.