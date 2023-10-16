El cáncer de mama puede vencerse si se detecta a tiempo. ¡Cuídate!

El cáncer consiste en el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin ningún orden a diferentes partes del cuerpo. Pueden padecerlo tanto mujeres como hombres.

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El cuerpo del ser humano está compuesto por billones de células que, a través de la vida, crecen y se reproducen como indica su evolución genética. Eventualmente, algunas de estas células se desarrollan indebidamente por alguna anomalía o envejecimiento y mueren. En ocasiones, las células anómalas no mueren continuando su crecimiento y diseminación por el cuerpo humano, afectando el funcionamiento de órganos y tejido donde se anidan, teniendo el riesgo de volverse cancerosas y poniendo en riesgo la vida.

¿Cómo se origina?

El cáncer de mama se genera cuando las células anormales se dividen con mayor velocidad que las células sanas y se multiplan, acumulándose y formando un bulto o tumor. El potencial problema está cuando estas células anómalas se diseminan y producen metástasis de la mama a los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo.

Puede comenzar en distintas partes de la mama: lobulillos, conductos y tejido conectivo. Los lobulillos son las glándulas que producen leche. Los conductos son los tubos que transportan la leche al pezón. El tejido conectivo (formado por tejido fibroso y adiposo) rodea y sostiene todas las partes de la mama. La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos. Los factores que lo detonan pueden ser hormonales, genéticos, el estilo de vida y ambientales.

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Entre los factores de riesgo se cuentan:

- Ser mujer, aunque los hombres también pueden desarrollar cáncer en esa zona del cuerpo, las mujeres lo viven en mayor medida.

- Edad avanzada.

- Antecedentes personales de enfermedades mamarias.

- Antecedentes familiares.

- Genes hereditarios que aumentan el riesgo.

- Exposición a la radiación.

- Obesidad.

- Inicio de menstruación a edad temprana.

- Inicio de menopausia a una edad más avanzada.

- Terapia con hormonas posmenopausia.

- Las mujeres que nunca han estado embarazadas.

- Tener descendencia a una edad más avanzada.

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¿Cómo se previene?

Algunas acciones de prevención son:

- Realizar un autoexamen de los senos de manera periódica, procurando detectar bultos u otros signos inusuales en las mamas.

- Consulta al médico o médica para la detección oportuna del cáncer de mama.

- Beber alcohol con moderación.

- Realizar actividades deportivas con frecuencia.

- Limitar el uso de terapia con hormonas posmenopausia.

- Mantener un peso saludable.

- En la medida de lo posible, llevar una alimentación saludable, baja en azúcares, grasas saturadas y carnes rojas.