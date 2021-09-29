Laura León lanzará su propia línea de juguetes sexuales.

Laura León describió su experiencia en serie y nuevo negocio.

Laura León sigue sorprendiendo en su longeva carrera, pues ahora lo hará como empresaria, pues lanzará su propia línea de juguetes sexuales de los que asegura habrá de "varias pilas y de todos los tamaños", confesó a Ventaneando.

Aparte voy a sacar mis juguetitos sexuales, entonces cuidado tesoros, al mercado claro. De tres pilas AAA tesoros

La tabasqueña también habló de su participación en la serie'El Juego de las llaves', donde grabó escenas muy candentes y comparte créditos con Alejandra Guzmán y Maite Perroni.

A Alejandra la quiero mucho, la conozco desde hace varios años, es una bellísima y Maitecita, bueno, estamos muy emocionadas, hay escenas muy candentes, pero no estamos descubriendo el hilo negro

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'La Tesorito' tiene ocupado el corazón

Laura Léon confirmó que está muy feliz, enamorada y por el momento tiene ocupado el corazón, pero se trata de una relación a distancia que respeta mucho.

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