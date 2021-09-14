Los Ángeles Azules celebran 40 años de trayectoria musical.

Los Ángeles Azules estarán en programa especial de TV Azteca.

Los Ángeles Azules tienen 40 años tocando y llevando la cumbia de Iztapalapa para el mundo, desde la fundación del grupo, fue uno de los objetivos de su madre, Doña Marta Avante, quien deseaba que tocaran la música de su barrio.

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El grupo siempre ha sido de cumbia, toda la vida siendo de cumbia, y siempre hemos desde niños, como dice mi hermano Jorge, desde niños tocando cumbia, desde niños, mi mamá que fue la fundadora del grupo, ella desde un principio le gustaba que nos introdujéramos a todo lo tropical y, desde ahí, nosotros tomamos este estilo

A lo largo de los años, los hermanos Mejía agradecen el camino recorrido en lo profesional y el resultado de sus éxitos.

Nos han dado mucha satisfacción a nivel familiar, nuestras familias, pues tenemos lo necesario para sacar a nuestras familias adelante y como grupo, yo creo que también, hemos recibido varios premios, hemos tocado en varias partes, hemos encabezado muchos lugares y pues, gracias a Dios, a todos los hermanos Mejía que estamos juntos

Eso fue algo que ni sabíamos que íbamos hacer, ni la música, ni que íbamos a hacer composiciones, ni que íbamos a grabar discos y mucho menos a lo que hemos llegado nosotros. Yo creo que es una herencia familiar, en donde estamos demostrando que sí se puede trabajar en familia

La celebración de la agrupación

Este 15 de septiembre, Los Ángeles Azules le pondrán la música a la celebración por la Independencia de México, en un programa especial de TV Azteca. Además, de retomar los conciertos presenciales que los llevan más allá de nuestras tierras.

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