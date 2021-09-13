Así fue el concierto de Christian Nodal en Veracruz.

Concierto de Christian Nodal en Veracruz, se detiene por una pelea.

Este fin de semana Christian Nodal se presentó en Veracruz, con un aforo del 30 por ciento en su capacidad, debido al semáforo rojo en el que se encuentra esta ciudad; sin embargo, eso no fue impedimento para que el excoach de La Voz ofreciera su exitoso repertorio musical.

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Por cierto, que el público pidió a gritos poder ver a su amada y flamante novia y, aunque Belinda, estaba vez no lo acompañó, Nodal así justificó la ausencia.

Se las debo

Casi para finalizar el show, Christian, su madre Cristy Nodal y su padre Don Jaime González sudaron la gota gorda, pues se registró una riña entre los presentes en el evento.

Alegado de que elementos de la policía pública tuvieron que intervenir para poner orden, por lo que el show tuvo que ser detenido por algunos minutos.

Cuando las autoridades nos lo permitan, pero aquí voy a estar yo, no me voy a ir, hasta que esto se arregle y podamos continuar con el show, muchísimas gracias y una gran disculpa, vamos a continuar, pero les pediré un gran favor, vamos a disfrutar, por favor cero peleas, ayúdenos a terminar el show, disfruten, pásenla increíble, por favor

Las medidas de seguridad por Covid

En otros temas, los organizadores del evento dieron cuenta del dispositivo sanitario que se implementó a raíz de la pandemia.

Toda la parte de Nodal y su Zamora producción nos realizamos la prueba, la mayoría de la gente en Veracruz ya está vacunada, de hecho, mucha gente trajo su certificado de vacunación

El cantante arribó en un vuelo privado, acompañado por sus padres y previó al evento solo se limitó a saludarnos desde lejos, pues como de costumbre, su seguridad hizo todo lo posible para obstaculizar a la prensa y evitar el acercamiento con el cantante.

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Después de dos horas de espectáculo, cerca de la media noche, resguardado por una gran cantidad de elementos de seguridad y a toda velocidad el novio de Belinda abandonó el lugar.

