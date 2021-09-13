Silvia Pinal festejó su cumpleaños rodeada de familiares y amigos.

Este domingo, Doña Silvia Pinal celebró su cumpleaños 91, rodeada de sus seres queridos, su hijo Luis Enrique, Sylvia Pasquel y por supuesto Alejandra, que no podía faltar.

Después de haber sido peinada y maquillada, Doña Silvia atendió a Ventaneando y otros medios de comunicación, ante los cuales contuvo el llanto, al ser cuestionada sobre lo que le ha dado y quitado la vida a lo largo de su fascinante vida.

De eso ni hablar tiene caso, muchas cosas feas, puras cosas desagradables, no quiero hablar de ellas porque me ha costado mucho trabajo salir de eso

Gracias a Dios estoy bien, estoy sana, apapachada. Llego a mi edad bastante bien

La diva se mostró feliz ante la presencia de su hija Alejandra, quien le expresó su amor con un tierno beso en los labios.

"La vida me ha dado muchas cosas, pero le agradezco que mi madre me haya enseñado muchas cosas importantes; la admiro, la quiero y la dejo celebrar. La vengo a llenar de cariño y besos", expresó la Reina de Corazones.

"Siempre me ha dicho que soy su gallo y aquí estoy, me encanta celebrarla y ver como sigue de guapa. Eso es lo que más admiro de mi madre, que tenemos diva para mucho tiempo", continuó.

Por si fuera poco, la cumpleañera adelantó la llegada de un nuevo galán a su vida.

“El novio que tengo me gusta como es; guapo, simpático y canta muy bonito”, expresó.

Sobre la obra de Caperucita Roja, solo pidió que no se la den de viejita achacosa.

La leí y me gusto bastante, pero no sé hasta que punto voy a ser la abuelita, no me vayan dar una vieja chocha y horrorosa

Por su parte, Sylvia Pasquel compartió la alegría de ver a su mamá llegar a los 91 años de edad.

Fue un agasajo tenerla y sobre todo que esté entera y con ganas de seguir viviendo y disfrutando de la vida

Y ante la posibilidad de que vuelvan a incluir a su nieta Michelle en la tercera temporada de Luis Miguel, la serie, lamentó que no pueda hacer nada para evitarlo.

Las leyes se están reforzando y ya no es tan fácil que puedan hablar de ti, usar tu nombre y contar tu historia

Al final, tal como lo prometió Alejandra Guzmán, los mariachis llegaron a cantar Las Mañanitas a la diva del cine mexicano.

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Alejandra Guzmán evade los cuestionamientos sobre Frida Sofía en el cumpleaños de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán lo reconoce y lo expresa abiertamente: el mejor regalo que le puede dar a su mamá en este y todos sus cumpleaños es la sobriedad.

Me pidió que estuviera contenta, lo que mejor le puedo dar es mi presencia, mi amor, mi cariño y mi sobriedad. ¿Cómo voy a faltar si mi mamá cumple 91 años? Le hice un mantel para su mesota que lo cocí desde ayer, ahorita venimos a ponerlo bonito

La rockera también habló maravillas de la mujer que le dio la vida.

Me siento feliz de que esté sana, de tener tantas bendiciones porque ella ha vivido muchas cosas y nos ha enseñado a ser trabajadoras, exitosas, buenas madres, buenas hijas y así es la vida

Mi mamá es mi casta, mi sangre, yo viví en su pancita. Está divina, quiero que la vean. Le regalé ropa, cosas que nadie le regala y cosas que necesita

Y ante la pregunta de su hija Frida Sofía, La Guzmán prefirió concluir la entrevista con un “gracias” a la prensa invitada al cumpleaños de su mamá.

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