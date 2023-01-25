Los Dos Carnales recuerdan el momento en que los amenazaron en el escenario.

Nuevamente nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz tuvo grandes invitados en ‘De Lo Que Uno Se Entera’, ahora fueron Los Dos Carnales, quienes recordaron algunos de los momentos más polémicos que han tenido en sus presentaciones.

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Hace poquito en Nueva York, estaba el antro llenísimo y querían canciones, los vatos no sabían cómo pedir y empezaron a aventar cheves. Mis compadres no tienen el micrófono para decirles y nada más volteaban encabro…

Y, neta carnal, así como soy yo, me prendí en caliente, pero dije no carnal, me acordé de todas las cosas que habían pasado y le dije en buen rollo: ‘Mira carnal, eso está mal, todos están viendo que ese rollo está mal, si quieres una rola ven y dímelo aquí, porque venimos a trabajar en buen rollo’

La agrupación aseguró que solo lo malo se hace viral.

Los Dos Carnales han pasado por momentos muy complicados en su carrera, pero ellos han afirmado que solo las cosas negativas son las que se hacen virales en las redes sociales.

Hay mucha gente que así te topas en el camino, pero lo viral es lo malo, lo más feo es lo que se hace viral, ese mismo día de la pistola, unos niños andaban ahí vendiendo chicles y ahí andaban bien emocionados con sus carnales y los subimos, les dijimos: ‘Vénganse’ eso nadie lo grabó, ni nosotros. Le compramos los chicles al morro y le dijimos: ‘Quédese, ya no se baje, ya no ande vendiendo’ nadie lo hizo viral y no nos importa

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