Los Padrinos Mágicos regresan a la pantalla con serie live action.

Una nueva y buena noticia se acaba de dar a conocer, pues la infancia de muchos va a revivir, con el regreso de Los Padrinos Mágicos en una serie live-action.

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Las aventuras de Cosmo y Wanda están de vuelta, aunque a diferencia de la película que se estrenó en el año 2012, el actor Drake Bell no participará como Timmy Turner.

Esto debido a los recientes problemas legales que enfrenta el actor y también, al haber recibido sentencia por el delito que representa el difundir material perjudicial para menores.

Además, se dio a conocer que la serie, que será transmitida por una plataforma de streaming, no contará con su presencia, y de hecho no estará enfocada en la vida de Timmy.

El live-action de Los Padrinos Mágicos ya está en producción, mientras que Nickelodeon confirmó que la nueva serie no contará con la participación del cast de la película y únicamente se enfocará en el universo de seres mágicos.

Los detalles de la serie de Los Padrinos Mágicos

Hasta el momento, lo que se ha dado a conocer es que la serie contará con actores reales, tendrá una primera temporada con 13 capítulos y se estrenará antes de que termine el año. En la historia se seguirá a la prima de Timmy Turner, Vivian Viv Turner y a su hermanastro Roy Ragland.

Estos chicos heredan a Cosmo y Wanda, y serán los encargados de pedirles deseos; sin embargo, aunque a estos actores los veremos cómo personas, los famosos padrinos seguirán siendo animados.

También se ha confirmado que Susanne Blakeslee y Daran Norris, quienes prestaron sus voces en la caricatura, regresarán a sus papeles.

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El casting de la serie también está confirmado por Audrey Grace Marshall quien será Viv Turner, mientras que Wyler Wladis será Roy Ragland. Ryan-James Hatanaka será Ty Turner, papá de Viv y Imogen Cohen aparecerá como Zina Zacarias, una amiga de Viv y Roy.

