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Karen Polinesia estuvo a punto de morir tras caída de un rayo en avión (VIDEO)
Karen Polinesia, integrante de “Los Polinesios”, reveló que estuvo cerca de perder la vida luego de que un rayo impactara contra el avión que la llevó a NY.
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Él es la pareja que tuvo Lesslie Polinesia después de su relación con Bryan Skabeche
El misterioso hombre ha hecho pocas apariciones y hay dudas sobre si siguen juntos o no; mira la razón.
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La escandalosa teoría de una infidelidad que habría sufrido Lesslie Polinesia
Según los reportes de usuarios en redes sociales, Lesslie Polinesia habría sufrido una infidelidad por parte de su pareja Kundavi.
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¿Cuándo nació la bebé de Lesslie Polinesia? Esto es lo que sabemos
Lesslie Polinesia comparte detalles íntimos sobre su hospitalización de emergencia y el nacimiento prematuro de su bebé.
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Lesslie Polinesia revela que su bebé corre peligro; ¿cuál es su estado de salud?
Lesslie Polinesia enfrenta complicaciones en su embarazo que la llevan a una hospitalización inesperada. Te compartimos el estado de salud de la bebé.
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Lesslie Polinesia es hospitalizada de emergencia; este es su estado de salud
Un giro inesperado ha envuelto la vida de Lesslie Polinesia. Con complicaciones durante su embarazo, la influencer se encuentra hospitalizada.
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Así fue la revelación de género del bebé de Lesslie Polinesia
Con la alegría desbordante y la emoción palpable, Lesslie Polinesia vivió la revelación de género de su bebé de una forma muy peculiar.
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