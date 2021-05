Arrugas, el tema de belleza que tiene a Lucero a dos de ponerse bótox.

La intérprete de “Cuéntame” sí ha pensado en darse una ‘manita de gato’ para borrar esas arrugas que se asoman en su rostro.

Pese a ser considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo, Lucero, quien tiene 51 años no se escapa de las inseguridades y de la preocupación porque las señales del paso del tiempo sean evidentes, por lo que además de ser muy disciplinada con su rutina de cuidados, recientemente confesó que ha estado tentada a usar bótox, sin embargo, su hija Lucerito le ha aconsejado que no lo haga.

Fue en una charla con Angélica María y Angélica Vale que la intérprete de “Ya no” habló sobre lo que piensa de ese tipo de procedimientos para rejuvenecer: “Ojalá que siempre nos veamos siempre jóvenes, nunca ‘injóvenes’…Yo ya estoy pensando, me preguntan mucho que si me pondría bótox y no sé qué, ya mis arrugas están tremendas, entonces estoy pensando en sí ponerme”.

Durante el video que se puede ver en YouTube, la cantante mexicana confesó que su hija Lucerito es quien le aconseja que no se ponga bótox y le aconseja verse siempre natural: “Aquí Lucerito me dice: ‘Ma, no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá. Es que me regaña muchísimo aquí esta hija que tengo”.

Pese a que no se ha puesto bótox para evitar las líneas de expresión, Lucero -quien es catalogada por millones de personas como una de las mujeres más guapas de México- en ocasiones anteriores ha confesado que tener una buena actitud en la vida es importante también para reflejarlo en su físico.

"No me quito los años porque me siento contenta por cómo me veo. Es difícil esconder mi edad, porque todos saben que empecé en el 80, como que no puedo quitar la edad así de un plumazo y no tendría por qué", indicó Lucero en una reciente entrevista para Reforma.

La también actriz indicó que ella está orgullosa de cómo luce a su edad y que no pretende ocultarla ni quitarse años: “Las personas deben representar la edad que tienen. No me quiero ver ni de 20, 30 ni 40. Me quiero ver de los años que tengo”.

Cabe mencionar que anteriormente, en el programa Un Nuevo Día ya había confesado que no le gustan los tratamientos invasivos: “He visto mucha gente que ha cambiado de facciones, de maneras de gesticular, entonces, me da miedo no poder levantar las cejas, no poder arrugar acá (la mejilla) cuando me río, la nariz y todo. No soy partidaria de los temas invasivos o de las cirugías”.

