Lucero y Mijares revelan el secreto para conservar una buena amistad.

¿Cómo han logrado Lucero y Mijares afianzar su amistad después de su divorcio ocurrido hace once años, dos hijos y sus respectivas parejas sentimentales?

Y es que, la expareja no solo se lleva bien, sino que ha emprendido una gira de trabajo conjunta titulada Hasta Que Se Nos Hizo.

"Yo como su exesposa y él como mi exesposo, creo que una de las labores es cuidarnos. Es cuidarnos y respetarnos como lo haríamos si estuvieramos casados, pero también por nuestros hijos y por nuestro público", reveló Lucero a la prensa mexicana.

"No me cabe en la cabeza que haya parejas que sigan guardando odio o renconres, también que hablen mal el uno del otro. En el pasado se unieron y tuvieron hijos... nosotros somos muy afortunados y está increíble poder compartirlo con el público sin querer ser ejemplo a seguir de nadie", continuó.

Además, Lucero se siente orgullosa de poder realizar una gira musical junto a su ex.

"Que padre que esto pueda generar un trabajo tan bonito y que lo podamos compartir con los lucerinos y mijarinos que quieren ser parte de esto", declaró.

¿Cuántos hijos tienen Lucero y Mijares? Lucero y Mijares se casaron en 1997 y a lo largo de 14 años de relación sentimental, nacieron sus hijos José Manuel y Lucerito.

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Mijares le hace divertida broma a Lucero

Tanta es la química entre ellos, que Mijares bromeó sobre por qué no hubo un conflicto legal entre ellos, como tantas otras parejas del espectáculo.

"Eso me falto... se me fue la bandera", dijo el cantante entre risas.

Lucero no se quedó callada, ya que respondió con este divertido comentario.

"Le hubieras preguntado a Johnny Depp... hubiera dado una demanda universal. Lo que decreto es que la gira dure más de lo que duramos casados tú y yo", expresó.

Lucero y Mijares se presentarán este 17 y 18 de junio en el Auditorio Nacional. Y el próximo 24 y 25 del mismo mes en Monterrey y Guadalajara, respectivamente.

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