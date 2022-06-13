Vanessa Adame ha enfrentado problemas por los escándalos de su padre.

Vanessa Adame, la hija mayor de Alfredo Adame y que es la única con la que el actor tiene relación de sus cuatro hijos, asegura que, aunque ama a su padre, para ella no ha sido fácil enfrentar todos los escándalos y demandas en los que este se ha visto envuelto desde hace varios años, los cuales, incluso la han convertido, a veces, en centro de insultos y agresiones.

Por supuesto, porque digo, ‘Yo qué les hice’, al final creí que es el riesgo que conlleva a ser su hija y si mi papá no me ha dejado nunca en ninguna, yo tampoco lo dejo a él

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Claro que sí, pero yo sé quién es mi papá. No te voy a decir que no me afecta porque de pronto hay gente que es cruel, dura, pero no, la realidad es que también me afecta 5 minutos, me duermo y se me olvida

Lo cierto es que Vanessa asegura que su padre no es un hombre violento y ofensivo como mucha gente lo señala.

Eso es algo que mucha gente me dice y a veces no me creen, el personaje de allá fuera es una cosa, mi papá es un hombre de primera, o sea yo creo que es algo, no es lo que es Alfredo Adame en realidad. Mi papá es mi papá y lo voy a amar en las buenas, en las malas y en las peores

Vanessa Adame habla del distanciamiento con sus hermanos.

Vanessa también habló sobre el distanciamiento que existe entre su padre y sus tres hermanos, los hijos que el actor tuvo con Mary Paz Banquells.

Yo los adoro, siempre los he querido, pero los problemas ajenos son ajenos, aunque sean mis hermanos

Por último, se refirió así a algunas de las exparejas de su papá, que han señalado que es la que evita que este les pague lo que les debe, ya sea manutención en el caso de Mary Paz o demandas como Diana Golden.

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