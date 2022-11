Lucía Méndez estará en una serie con Eiza González y Gael García.

Lucía Méndez no lo niega: tuvo que hacer casting para quedarse con un papel en la serie La Máquina, donde participan Eiza Gozález, Gael García y Diego Luna, cuya madre interpretará bajo las órdenes del director Gabriel Ripstein, según confirmó ella misma vía telefónica en exclusiva para Ventaneando.

“Me encanto interpretar este papel y que haya ganado la batalla o la prueba para ser Josefina. Es un papel de una mujer muy posesiva con su hijo, es una co-dependencia tremenda de ambas partes, y una mujer que empieza desde muy abajo hasta llegar muy arriba, pero dominando totalmente a su hijo”, declaró.

Sobre compartir créditos con Los Charolastras y Eiza González, quienes ahora están realizando una carrera en Hollywood, esto comentó.

“Trabajar con Diego, la verdad es que es un placer por ver la manera en que se desdobla cuando hace un personaje. La sencillez y talento de Eiza es increíble y la verdad fue una experiencia muy bonita. La dirección de Gabriel fue padre, un día trabajé con su papá, y ahora estoy con él. Es una armonía maravillosa”, dijo.

La Máquina trata sobre la vida de un boxeador en sus últimos días de gloria, creada por el escritor Marco Ramírez, quien es mejor conocido por su trabajo en Daredevil, The Defenders, Orange Is the New Black y más.

Lucía Méndez se prepara para un año fenomenal

Además de esta serie, Lucía reveló que en 2023, también estrenará una producción al lado de otras figuras femeninas de la actuación.

“Viene Killer Babes, donde hice una actuación especial y estuve muy contenta. Creo que me la pasé súper bien”, declaró.

Lucía Méndez compartirá cámara al lado de Itatí Cantoral, Paty Manterola y Alicia Machado en Killer Babes, filme de comedia dirigido por Magaby García.

