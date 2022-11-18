Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro fueron premiados.

México sigue ganando terreno en el cine internacional, pues nuevamente Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, fueron reconocidos. El primero como director por la película Bardo y el segundo por su trayectoria fílmica.

Lo anterior durante la entrega de reconocimeintos de los Critics Choice Association, realizada en Beverly Hills.

"Te hace trabajar más, te hace estar más sensible y más consciente de las cosas. Tenemos que trabajar el doble los inmigrantes. Tenemos que compartir eso, y celebrarlo con tanta gente talentosa, es increíble", dijo Alejandro González Iñárritu.

"Es muy bonito estar aquí con él, con toda la comunidad porque era muy diferente hace tres décadas que comenzamos, pero ahorita con un poco más de suerte, el movimiento se va haciendo más fuerte", expresó Guillermo del Toro.

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Guillermo del Toro sorprende con discurso

Al momento de recibir el reconocimiento por más de tres décadas de trayectoria, Del Toro no pudo evitar enaltecer el talento de los latinos en la meca del cine, y lo hizo muy apasionadamente.

"¿Creen que es una coincidencia que en este año la piel es más oscura en los papeles? ¿O que nuestro acento es equivocado para interpretar? ¿O que un director que todos conocemos, sea un un ambicioso extranjero lográndolo? ¡No, no es una maldita coincidencia!", dijo el director mexicano.

Guillermo del Toro, quien es uno de los directores más importantes de México, manda importante mensaje a toda la comunidad latina.

"Estamos viniendo, estamos aquí y ellos lo están viendo. Digo ellos, por todos aquellos que nos ven como iguales: panameños, ecuatorianos, cubanos, mexicanos... ¿y saben qué? Para todos esos hijos de p*ta, deberíamos ser iguales, una unidad, todos nosotros", concluyó en la gala de Critics Choice Association.

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