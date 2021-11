FOTOS | ¡Ya nació Luciano, el bebé de Ernesto Cázares!

Este fin de semana por fin nuestro querido campeón Ernesto Cázares, se convirtió en papá. ¡Ya nació su pequeño hijo Luciano!

Ernesto Cázares y su novia María.

Hace unos meses te dimos a conocer que nuestro querido campeón, Ernesto Cázares, se convertiría en papá, pues su novia María estaba embarazada. No se sabía exactamente el tiempo que tenía de gestación, ¡pero sabíamos que pronto conoceríamos al bebé de la joven pareja!

Mientras Ernesto estaba en Exatlón Titanes vs. Héroes, María platicó con nosotros sobre su historia de amor en el TAG de la pareja. Ernesto y María vivían en diferentes ciudades, después de 3 meses de salir y verse cuando podían, decidieron verse cada fin de semana sin falta, ¡y después de un mes, el 15 de febrero del 2020, Ernesto le pidió que fuera su novia! Luego de eso, había semanas completas que no se separaban. Ella no sabía que Ernesto era famoso, pues no le gusta ver televisión; no fue hasta una salida a una plaza comercial que él se quitó el gorro que traía y la gente empezó a reconocerlo y pedirle fotos, que ella supo de la fama de su novio.

Al terminar la participación de Ernesto en Exatlón el año pasado, se reencontró con María y se fueron a vivir juntos a Querétaro. A través de sus redes sociales compartían todo el proceso de mudanza, amueblar, todos los pequeños detalles de esa gran y bella aventura juntos... Meses después, ¡nos enteramos de que están esperando a un bebé! Y ahora, ¡ese bebé ya nació! Mira las fotos AQUÍ.

Te puede interesar: TAG DE LA PAREJA Ernesto y María, conoce su historia de amor.

Ya nació Luciano, el bebé de Ernesto Cázares.

Desde el sábado 30 de octubre, Ernesto compartió a través de sus historias de Instagram, todo el proceso que estaban viviendo él y su novia María, ¡sí, el proceso de parto! Desde que llegaron al hospital, hasta que tuvo al bebé en sus brazos.

Cázares y María no querían saber cuál era el sexo de su bebé, les gustó la idea de que fuera sorpresa para todos cuando naciera, de lo que sí estaban seguros es que sería Luciano o Luciana. ¡Y resultó ser un varón! Que afortunadamente nació sin ninguna complicación y ya se encuentra en casa con sus papás, sus tíos y lleno de amor. Por privacidad y seguridad, María y Ernesto decidieron cubrir los ojos de su bebé en las fotografías de sus redes sociales.

María en todo momento ha mostrado su amor por Ernesto, pues nunca la dejó sola y en cada momento ha estado con ella apoyándola, cuidándola y amándola a ella y a Luciano, ¡estamos seguros que será un gran papá!

De igual manera, varios atletas de Exatlón como Cecy “Wushu”, Ana Lago y Pame Verdirame, mandaron sus buenos deseos a los nuevos papis y quieren conocer ya a su sobrino Luciano.

De parte de toda la familia de Exatlón México, ¡felicidades, Ernesto y María!

Te puede interesar: Ernesto y María festejaron su baby shower con la familia Exatlón